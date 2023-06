Miljonsmällen: Så mycket kostar det Gröna Lund att hålla stängt

Den Stockholmsbaserade nöjesparken Gröna Lund tar i snitt emot mer än 15 000 besökare per dag under sommaren. Högsäsongen skulle just ta fart för Gröna Lund när en tragisk olycka inträffade på parkområdet under midsommarhelgen. En kvinna i 30-årsåldern avled och ytterligare nio personer skadades när en åkvagn i Jetline delvis kollapsade.

Tre kvar på sjukhus efter olyckan på Gröna Lund – vårdas för allvarliga skador

Gröna Lund håller stängt i en vecka

Nu håller nöjesparken stängt i en vecka, vilket kommer kosta dem mycket pengar. Den olyckliga händelsen har väckt starka reaktioner bland folk och många har yttrat sina tankar och åsikter kring säkerhetsarbetet på Gröna Lund. Olyckan på Jetline kan därför även ha kostat nöjesparkens framtida besöksantal.

Notan beräknad till flera miljoner

Enligt Cecilia Björling, informationsansvarig på Gröna Lund, kommer veckan att kosta dem 26 miljoner kronor, skriver Expressen.

Gröna Lund ägs tillsammans med flera andra nöjesparker av företaget Parks and resorts Scandinavia AB. I koncernen ingår bland annat Furuvik och Kolmården. Och som många andra inom nöjesbranschen drabbades de av ett hårt bakslag under pandemin, vilket ledde till att AMF Pension fick kliva in och investera i tio preferensaktier.

Besökstrycket ökade 2022

Koncernens besökarantal började peka uppåt igen förra året och drog då in 2,7 miljoner besökare jämfört med föregående år då man hade 1,9 miljoner besökare. Detta bidrog till att intäkterna gick upp från 1,2 miljarder (2021) till 1,6 miljarder (2022).

Resultatet efter finansnetto landade på 44,5 miljoner kronor i jämförelse med året innan som var på 125,6 miljarder kronor. Men det årets resultat var också belastat av investeringar i Gröna Lunds verksamhet, bland annat.

Den ekonomiska comebacken som Parks and resorts Scandinavia AB gjorde efter pandemin har lett till att ägarna nu löst in hälften av AMF Pensions preferensaktier för 210 miljoner kronor, enligt årsredovisningen. Dessutom visar den att det utgår en utdelning på 42,7 miljoner kronor. Det är alltså en utdelning nästan lika stor som resultatet.

Det säger Gröna Lundschefen om utdelningen

Till Expressen säger Björling att det inte är en vanlig aktieutdelning till ägarna, utan rör sig om preferensaktierna. Hon säger att de aktierna gavs ut till AMF under pandemin för att nöjesparken skulle klara sig ekonomiskt.

– Utdelningen på aktierna kan jämställas med räntan på ett lån. Det är alltså inget val vi gör, utan vi betalar nu räntan till AMF enligt plan, säger Björling till tidningen.

Enligt den informationsansvarige betalades pengar ut i juni och inga aktieutdelningar gick till övriga ägare.

Björling om utbetalningen några dagar efter olyckan

Trots att nöjesparken gick med förlust förra året har moderbolaget lyckats dela ut 42 miljoner kronor, vilket gjordes bara några dagar efter olyckan på Jetline. På Expressens fråga om hur detta kan uppfattas av folk hänvisar Björling till sin kommentar om att det inte handlar om en utdelning till övriga aktieägare utan kan likställas med ränta på ett lån.

Så såg Gröna Lunds siffror ut 2022

Antalet gäster var totalt 1 290 950 (810 432 besökare 2021), vilket är en ökning på 59 procent jämfört med föregående år. Deras omsättning låg på 729,2 miljoner kronor (537,3 miljoner kronor 2021), det vill säga en ökning med 36 procent. Rörelseresultatet visade sig vara -8,4 miljoner kronor (87,2 miljoner kronor).

Det året drog Gröna Lund igång projektet Winter Wonderland, vilket pågick mellan 2 december 2022 – 8 januari 2023. Resultatets investeringar gick in i det nya vinterkonceptet, utökat fastighetsunderhåll och ett nytt kontor. Utöver detta lämnade Gröna Lund en sex år gammal rättsprocess vilket rörde sig om tivolits parkering och en detaljplan runt Skeppsviksholmen, skriver Expressen.

I årsredovisningen från 2022 betonas vikten av säkerhetsarbete på Gröna Lund och att det är grundläggande för verksamheten på nöjesparken.

Enligt Expressens undersökning har bolaget varken skulder hos Kronofogden eller aktuella betalningsanmärkningar.

Gröna Lund anmäler dödsolyckan på Jetline