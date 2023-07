Älgkalvarna blir färre – och krymper i värmen

Fakta: Svenska älgstammen Att den svenska älgstammen har minskat med en tredjedel under de gångna tio åren beror, enligt Fredrik Widemo, bland annat på att markägarna har fått mer att säga till om och det har inneburit att fler älgar skjuts. Den svenska älgstammen har minskat med en tredjedel sedan 2012/2013 då det infördes ett nytt älgförvaltningssystem. När älgjakten inleds brukar det finnas cirka 260 000 älgar och när jakten är över är stammen decimerad till cirka 200 000 älgar. Källa: Fredrik Widemo/SLU

Om sommaren blir varm och torr så påverkas älgstammen negativt. Älgar är anpassade för kyla. När värmen stiger måste älgen lägga energi på att kyla ned kroppen samtidigt som maten får sämre näringsvärde.

Detta är känt sedan tidigare men nu visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att för älgkalvarna är det kroppstemperaturen som påverkar mest. Redan vid en temperatur på 14 grader blir de värmestressade och vid 20 grader flämtar de med öppen mun.

De flesta älgkalvarna i södra och mellersta Sverige föds under andra halvan av maj månad. I norr föds kalvarna två veckor senare. Vädret under försommaren spelar därför störst roll för kalvarnas tillväxt

— Om korna inte producerar tillräckligt med mjölk dör ovanligt många kalvar. Och de som överlever blir mindre för att de får mindre mjölk, säger Fredrik Widemo som är docent i zooekologi på SLU.

Bättre än 2018

Statistiken över hur antalet älgar i de svenska skogarna baseras på observationer från främst jägare.

— Det har pågått under tjugo år och därför ser vi att det är färre kalvar per hondjur under de år det varit varma somrar, säger Fredrik Widemo.

Den varma sommaren 2018 märks i statistiken. Då sågs tio procent färre kalvar än de tre åren innan. Eftersom de flesta observationer sker under höstens älgjakt är det svårt att i nuläget veta hur det gått för årets kalvar.

— Det är lite olika i olika delar av Sverige. Vi hade en sen och kall vår så det är inte lika illa, skulle jag tippa, som 2018. Att det var en torr försommar är dåligt. Både värme och torka spelar roll, men värmen spelar förmodligen mer roll. Jag tror vi kommer att se en negativ effekt av den torka som varit, men inte lika stor som 2018, säger Fredrik Widemo.

Skador på skogen

Markägarna har fått mer inflytande över älgjakten och ett argument brukar vara att de vill minska de skador älgarna orsakar på deras skog.

— Men det finns inget jättetydligt samband mellan hur många älgar vi har och skadorna på skogen. Trots att stammen minskat med en tredjedel har skadorna bara gått ned lite grann. Det som spelar roll är hur mycket konkurrerande hjortdjur och mat som finns.