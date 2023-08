Här är drogerna som Tullverket beslagtar mest av: "Storskalig smuggling"

Det första halvåret av 2023 har inneburit att det svenska Tullverket redan lyckats bräcka förra årets totala beslag av droger. I ett pressmeddelande som Tullverket publicerat redovisar de att man redan beslagtagit mer narkotika än under hela 2022, där flera droger ökar kraftigt i mängd.

– Narkotikan är de kriminella gängens födkrok och den senaste tidens många skjutningar bottnar ofta i konflikter om narkotikamarknaden. Varje kilo vi beslagtar innebär förlorade inkomster för gängen. Varje gång vi griper en gängkriminell smugglare störs deras verksamhet. Det är vårt bidrag i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson i pressmeddelandet.

Över 4,5 ton knark har beslagtagits

Enligt myndighetens siffror, som Nyheter24 tagit del av, visar det sig att man hittills beslagtagit mer cannabis och kokain än under hela förra året och att beslagen av amfetamin också är nästan lika stora som under hela förra året.

Just cannabis är den drog som florerar mest frekvent under årets första halvår. Man har redan lyckats lägga beslag på hela 3 182 kilo, jämfört med de 2 285 kilo man beslagtog under hela 2022.

Totalt har man beslagtagit över 4,5 ton cannabis, kokain och amfetamin. En plats i landet ses också som en inkörsport för narkotikan i både Sverige och utlandet, berättar Svensson.

– Helsingborgs hamn har blivit en inkörsport för narkotika till Sverige men även till andra europeiska länder. En trend vi ser är att legala transporter i den tunga godstrafiken utnyttjas allt oftare för storskalig smuggling.