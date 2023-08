Ung man död efter olycka på E6

— Vi fick in ett samtal vid midnatt om en bil som körde i fel färdriktning på E6. På väg dit får vi in ett nytt samtal om att en bil kört in i mitträcket och voltat och kört in i en lastbil och det var då den bilen som kört i fel färdriktning, säger Patrik Sönnerstedt, vakthavande befäl vid räddningstjänsten.

Mannen som färdades i bilen var ensam och det är okänt varför hans bil kom över i fel körbana.

— Han fördes med ambulans till sjukhus och konstaterades avliden, säger Sara Lund, vakthavande befäl vid polisen.

Olyckan skedde på E6 i höjd med Himle i Varbergs kommun och vägen var under lång tid avstängd.

— Det är en komplicerad olycksplats med mycket dieselläckage och stor trafikpåverkan. Vi har fortfarande omledning i norrgående riktning men trafiken har släppts på i södergående, säger Patrik Sönnerstedt.

Polisen har inlett en förundersökning om grov vårdslöshet i trafik.