Vildsvin mystiskt döda

— Vi får in mindre än 100 självdöda vildsvin per år, men då handlar det om vildsvin från olika platser. När det blir en sådan här koncentration är det viktigt att vi snabbt får in köttprover som vi kan analysera, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär vid SVA till tidningen.

Främst är det för att se till så att den afrikanska svinpesten hålls utanför Sverige, men veterinärerna vill också få reda om det finns andra skäl till att vildsvinsstammen verkar minska mer än bara på grund av jakt.

— Hela kullar med kultingar försvinner och i vissa fall vet vi att det rör sig om utbrott av salmonella. Det finns också ett virus som heter circovirus, som också sprids bland tamgrisar och går att bota med vaccin, säger Erik Ågren.