Dödade två i självförsvar – dom står fast

Männen som dödades hade via balkongen brutit sig in 22-åringens bostad en natt förra hösten. Samtidigt försökte flera andra personer ta sig in i lägenheten via trapphuset.

Angriparna som trängde in i lägenheten var maskerade. De gick genast till attack mot 22-åringen, utan att säga något. Den angripne mannens flickvän var i lägenheten och blev vittne till bråket.

22-åringen var trängd och använde kniv för att freda sig. Han åtalades ändå för dråp, eftersom åklagaren anser att han använt orimligt mycket våld när de två höggs ihjäl. Han friades dock av både tingsrätt och hovrätt som ansåg att han haft rätt till nödvärn.

Högsta domstolen meddelar nu att man inte tar upp fallet och den friande domen står därmed fast.