Färre omkom på järnvägen

Fakta: Hit kan du vända dig om du mår dåligt Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112. Jourhavande medmänniska, nås nattetid på 08-702 16 80. Jourhavande präst, tillgänglig nattetid. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst. Giftinformationscentralen, 010-45 66 700, dygnet runt. Självmordslinjen, tillgänglig via chatt och telefon 90 101 dygnet runt, varje dag. Föräldralinjen, 020-85 20 00. Öppet vardagar klockan 10–15 samt torsdagskvällar 19.00–21.00. Äldrelinjen, öppet vardagar 8-19 och helger 10-16 på 020-22 22 33. Bris: Ring, mejla eller chatta. Telefon: 116 111. Det finns också patientföreningar och organisationer som kan ge mer långsiktigt stöd och samhörighet för personer med psykisk ohälsa, en lista finns på 1177. Källa: mind.se och 1177

Åtta personer omkom och åtta skadades allvarligt vid olyckor på järnvägen under 2022. Året innan omkom 14 personer och fyra skadades allvarligt. Inga olyckor där passagerare omkom rapporterades in under 2022.

Antalet självmord, den vanligaste dödsorsaken på järnvägen, minskade från 82 personer 2020 till 60 personer 2022. Aktörerna arbetar med preventiva åtgärder, som stängsling och kameraövervakning, enligt myndigheten.

"Transportstyrelsens uppfattning är att aktörer på svensk järnväg tar suicidproblematiken på stort allvar och arbetar med preventiva åtgärder, såsom stängsling och kameraövervakning", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.