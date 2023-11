Barnafödandet i Sverige på historiskt låg nivå

Mellan januari och september i år föddes nästan 77 300 barn. Senaste gången det var i närheten lika få var för 20 år sedan, då 76 500 barn föddes under årets första nio månader. Därefter har befolkningen i Sverige ökat med nära 1,6 miljoner invånare.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) finns det även andra indikatorer på att barnafödandet i landet är rekordlågt.

— Under årets tre första kvartal låg barnafödandet på 1,50 barn per kvinna enligt det mått som kallas summerat fruktsamhetstal. Ingen gång sedan åtminstone 1970, vilket är så långt tillbaka som den här statistiken sträcker sig, har det varit lägre under årets nio första månader, säger Vitor Miranda, demograf på SCB i ett pressmeddelande.

Exakt vad som ligger bakom de låga talen är svårt att säga, enligt SCB. En rad faktorer kan påverka, som det ekonomiska läget i samhället, utbildningsnivåer och arbetsmarknaden.

— Forskningen har inget definitivt svar på varför vi ser en sådan här nedgång just nu. Men historiskt sett bör nedgången följas av en uppgång. När den kommer är däremot svårt att förutspå, säger Vitor Miranda i pressmeddelandet.