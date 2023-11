En ny elit styr Gaza-flödet på X

De har större inflytande än BBC, CNN och The New York Times på X. En ny elit bestående av sju konton har kommit att dominera informationsflödet om Israel-Hamas-kriget, enligt forskare. Det var en total överraskning för oss, säger Mert Can Bayar vid University of Washington.

De sju kontona har inte alls lika många följare som de största mediebolagen på X, men när det gäller rapporteringen om Israel-Hamas-kriget ses deras inlägg av betydligt fler personer, enligt forskarna vid University of Washington. Den nya eliten, som forskarna kallar dem, har "ett oproportionerligt stor makt och inflytande" över vad tittarna ser på X. En del är propalestinska, andra proisraeliska, några mer neutrala. Gemensamt är att de delar "breaking news". — De är alltid före BBC och CNN, den typ av konton som försöker att faktagranska saker. De här kontona gör inte det, de verkar publicera utan särskilt mycket granskning, säger Mert Can Bayar, en av forskarna bakom studien. Från terrorstämplade Hamas attack den 7 oktober till den 10 oktober hade de sju kontona 1,6 miljarder visningar. De sex största traditionella nyhetsmedierna på X – Reuters, The New York Times, BBC, BBC Breaking, CNN och CNN Breaking – nådde samtidigt 320 miljoner, enligt studien. Emotionellt material Mert Can Bayar betonar att det inte rör sig om konton som generellt delar falsk information, även om flera har postat saker som senare visat sig inte stämma. Men för läsare är det svårt att avgöra sanningshalten. Flera av kontona saknar källor till källorna, bara en delar länkar. — De delar ofta saker som är rätt jobbiga att följa då det är grafiskt och mycket känslomässigt material där. Mycket av materialet som delas verkar syfta till att framkalla ilska, som i sin tur leder till mycket engagemang kring inläggen vilket ökar deras spridning. Hur just de sju kontona kommit att dominera vet inte forskarna. X ägare Elon Musk har själv interagerat med dem, vilket ökat synligheten. Musk rekommenderade två av kontona, @WarMonitors och @sentdefender, som såg en kraftig ökning av följare i krigets inledande skede. Båda kontona rapporterade felaktigt om en explosion nära Vita huset i år, och Musk tog efter kritik bort inlägget. Mellanösternforskaren Dina Sadek vid tankesmedjan Atlantic Council har stött på flera av kontona i sitt arbete med att följa informationsspridningen från kriget. — Vi har sett att det ofta sprids overifierad information om saker som händer just nu, utan att källor nämns, vilket gör det svårt för publik att verifiera sanningshalten, säger hon, och fortsätter: — Risken är att falsk information når folk. Det riskerar att öka spänningar vilket kan leda till mer hat och en ökad risk för våld. Liknar Flashback Forskarna vid University of Washington oroas över utvecklingen på X, där flera saker som gav trovärdighet förändrats. Det rör sig om den blå bocken som ska visa att kontor är verifierat men som vem som helst som betalar nu kan få. Det gäller också att modereringsgruppen som faktagranskade material togs bort och att länksystemet gjorts om. Simon Lindgren – professor i sociologi vid Umeå universitet som riktar in sig på digital tekniks betydelse i frågor som politik, makt och motstånd – säger att X håller på att genomgå ett skifte. — X börjar mer och mer likna andra nätforum som i mycket lägre grad är modererade. Det finns förutsättningar och processer som vi tidigare sett på Reddit och 4chan, och för den delen Flashback i Sverige, som bygger på väldigt lösa tyglar, på gott och ont. När få konton formar budskapet kan andra röster försvinna och ge en bild av att vissa perspektiv är mer tongivande än vad de verkligen är. — Det är en fortsättning på nedgången för Twitter som det här globala torget, som dominerats av sociala rörelser, journalister, politiker över hela spektrumet och medborgare, säger han.