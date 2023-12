I år ligger julafton på en söndag. Det gör att resandet till diverse olika julfiranden troligtvis kommer att bli mer koncentrerat under ett fåtal dagar, enligt Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

— På fredagen, och det kanske börjar redan på torsdag kväll, så kommer det nog att vara de som reser lite längre med bil, säger han.

— Medan de som reser på lördagen reser lite kortare.

Väderprognos för julafton: Här blir det snö och minus 10

Flera snövarningar

Som alltid är det viktigt att planera sin resa och exempelvis kolla upp hur väderprognosen ser ut.

— Reser man långt så är det väldigt många olika vägunderlag man kommer att köra på. Man behöver ha lite koll på vad man kan förvänta sig, säger Olsson.

På väderfronten händer det en hel del under slutet av veckan. SMHI har utfärdat flera gula varningar för snöfall de kommande dagarna, bland annat i Dalarna, Västernorrland och västra Svealand. I Gävleborgs län har man även en orange varning. Framför allt under torsdagen och fredagen kan det bli besvärligt på vägarna, inte minst i de södra delarna.

— Det fortsätter även att snöa under lördagen, framför allt vid östra kusten av Sverige. Och sedan kommer det in en ny våg av snö över norra Norrland under söndagen, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

Är det sant att det alltid var snö på julafton förr?

Faror längs vägen

Att hålla avstånd och ha marginaler i trafiken blir extra viktigt när det är risk för snö och halka. Men det är inte bara andra bilar man behöver ha koll på.

— Kasta ett öga vid sidan av vägen. Vi har en ökande problematik med vilt, allt från vildsvin till hjortdjur och älgar, säger Bengt Olsson.

Flest olyckor brukar däremot inte ske på väg till julfirandet. Det är snarare hemresorna som är mer olycksdrabbade, enligt Trafikverket.

— Vad det är som gör det kan man bara spekulera i, men man kan ju misstänka att det finns ett stort sug att komma hem snabbt. Återresan är ett nödvändigt ont och den vill man korta.

