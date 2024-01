Efter snökaoset på E22 – ansvariga krävs på svar

Sverigedemokraterna tog initiativ till att bjuda in Trafikverket till riksdagens trafikutskott för att låta myndigheten ge sin förklaring av situationen på E22 under onsdagen och torsdagen, då tusentals människor satt fast i kylan i flera timmar när vägen korkade igen på grund av ett snöoväder. Därefter har KD, C, MP och V följt efter.

— Generaldirektören (Trafikverkets) är mycket välkommen till utskottet för att redogöra för händelsen, säger Ulrika Heie (C), ordförande i trafikutskottet, till radion.

Hon, liksom företrädare MP och V, framhåller samtidigt att det finns flera ansvariga myndigheter som är av intresse att höra, bland annat om hur samordningen av räddningsarbetet fungerade.

S: Ministerns ansvar

Socialdemokraternas trafikpolitiska talesperson Gunilla Svantorp anser i stället att det är infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD) som borde ställas till svars.

— Jag tycker att det är mycket viktigare att det är ministern som kommer, för Trafikverket agerar ju på order av ministrarna, säger hon till Ekot.

I en kommentar till Dagens Nyheter säger Andreas Carlsson att han "ser allvarligt på det inträffade" och konstaterar att ansvariga myndigheter kommer att göra en första utvärdering av situationen på måndag.

"Regeringen och jag kommer följa utvärderingen och ta del av slutsatserna. Regeringen står redo att fatta de beslut som kan krävas", säger han till tidningen.

Helhetsgranskning

En av myndigheterna som ska titta närmare på vad som hände på motorvägen är Länsstyrelsen Skåne, rapporterar P4 Kristianstad. Utredningen ska vara aktörsgemensam, vilket innebär att det sker en utvärdering av hela systemet snarare än en granskning av händelsen inom respektive myndighet, uppger radiokanalen.