Allt om Jan Eliasson: Fru, barn och rädslan för att bli sjuk

Jan Eliasson ålder – hur gammal är han?

Jan Eliasson föddes den 17 september 1940, vilket innebär att han fyller 84 år under hösten 2024.

Jan Eliasson föräldrar – vad gjorde hans mamma och pappa?

Enligt tidningen Läraren var Jan Eliassons pappa John Eliasson metallarbetare som sedan sadlade om till taxichaufför, medan mamma Karin Eliasson jobbade som sömmerska.

Jan Eliasson syskon – är han bror till Roger Holtback?

Ja, Jan Eliasson är äldre bror till finansmannen Roger Holtback som bland annat varit vd för Volvo personvagnar. I september 2023 lämnade han styrelsen för Svenska Mässans Stiftelse som han varit en del av i 33 år.

– Man ska inte hänga i längre än nödvändigt, sa han då till Dagens industri.

Men Eliasson har faktiskt fler syskon än så – något han fick veta först i vuxen ålder. Pappa John Eliasson hade nämligen fått två söner – Kent och Göte – i ett tidigare äktenskap.

– Det behölls hemligt, mer eller mindre, i familjen, tills jag var 40 år, har Eliasson berättat i "Här är ditt liv", enligt Expressen.

Jan Eliasson. Foto: Claudio Bresciani/TT

Jan Eliasson gästar Renées brygga på TV4

När var Jan Eliasson utrikesminister?

Jan Eliasson blev utrikesminister i Göran Perssons regering, efter Laila Freivalds avgång, i april år 2006.

– Jan Eliasson är en person med stort internationellt kontaktnät och han kommer att kunna ge Sverige en framträdande roll i den internationella politiken, sa Persson på en presskonferens då, vilket bland andra Aftonbladet rapporterade om.

Men Jan Eliassons tid på utrikesministerposten blev kort. I september samma år vann Fredrik Reinfeldt och Moderaterna riksdagsvalet. Det blev därmed regeringsskifte.

Vad hade Jan Eliasson för uppdrag i FN?

Jan Eliasson har haft flera uppdrag inom FN. Mellan 2005 och 2006 var han ordförande i FN:s generalförsamling och mellan 2012 och 2016 var han vice generalsekreterare.

Vad tycker Jan Eliasson om Sverige i Nato?

Jan Eliasson var länge emot ett svenskt Nato-medlemskap och förespråkade alliansfrihet, men under våren 2022 uppgav han att han vänt i frågan.

– Det har skett med vånda, sa han då i TV4:s "Malou efter tio".

Har Jan Eliasson fru?

Ja, Jan Eliasson är gift med Kerstin Eliasson. Enligt SvD träffades paret 1966 och gifte sig året därpå.

Jan Eliasson med sin fru Kerstin Eliasson. Foto: Jessica Gow/TT

Vem är Jan Eliassons fru Kerstin Eliasson?

Kerstin Eliasson har både varit statssekreterare och departementsråd på Regeringskansliet. Dessutom har hon jobbat som sekreterare på utrikesdepartementet för ingen mindre än maken.

– Det har varit jätteviktigt för mig att hon kunde ha sin egen yrkesidentitet. Jag kommer så väl ihåg när Kerstin kom in på mitt kontor i Washington, där jag då var ambassadör, och berättade att hon hade fått erbjudande om att bli statssekreterare. Min omedelbara respons var: “Go for it! Det ska du ta!” Jag kunde inte leva med tanken på att jag skulle be henne stanna kvar i Washington för att i egenskap av ambassadörsfru hjälpa till med representationen, har Jan Eliasson tidigare sagt till Hemmets journal.

Har Kerstin Eliasson och Jan Eliasson barn?

Kerstin Eliasson och Jan Eliasson har tre barn: döttrarna Anna och Emilie samt Johan. Men under flera år jobbade pappa Jan Eliasson utomlands, vilket gjorde att han inte kunde spendera så mycket tid med barnen som han hade önskat.

– Man måste nog säga att familjen har fått betala ett pris för min karriär. Visst hade jag dåligt samvete gentemot barnen när de var små, men de påstår att jag har kompenserat dem för min frånvaro genom att jag är så närvarande och bra med barnbarnen, har han sagt till Hemmets journal.

Var bor Jan Eliasson?

Jan Eliasson bor i Täby i Stockholm, enligt Senioren.

Är Jan Eliasson sjuk?

Nej, Jan Eliasson har inte gått ut med att han skulle drabbats av någon sjukdom. Däremot har han öppenhjärtigt berättat om sin oro för att bli blind.

– Det finns en genetisk ögonsjukdom i min släkt som kan göra dig blind. Både min far och min farfar drabbades och blev blinda innan de dog, har han sagt i SVT:s "Hübinette", vilket Aftonbladet rapporterat om.

Har Jan Eliasson X, tidigare Twitter?

Ja, på X, som tidigare gick under namnet Twitter, hittar du Jan Eliasson under namnet @jankeliasson.

