Under fredagen lanserades en ny öl av bryggeriet Åbro. Bland deras sortiment finns de klassiska ölsorterna Bryggmästarens, Åbro Original, Ey'bro, Småland, Fem komma tvåan, Bron och Arton56.

Men den nya ölen kommer med en ny attityd – en som driver med svenskarna.

Kall öl på Systembolaget? Oväntade svaret från vd:n

Åbro folköl. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Pressbild från Åbro Bryggeri.

"Sverige är ett litet land med stort självförtroende"

I ett pressmeddelande skriver Åbro Bryggeri att "Sverige är ett litet land med stort självförtroende". Den nya ölen "The Bear" driver med svenskars självförtroende vad det gäller sin kunskap i engelska.



I pressmeddelandet skriver Camilla Wideén som är varumärkeschef på Åbro Bryggeri att drycken är "en lekfull hyllning till hur vi svenskar omfamnar och skapar en egen och ibland knasig version av det engelska språket".

Blåste personalen Systembolaget – lurade till sig 3 000 kronor



Nya drycken hånar svengelskan

I pressmeddelandet listas olika utryck där engelska blandas friskt med svenska ord, eller där uttalet helt enkelt ger ett annat ord.

Några exempel är: ”You go right fram here” och ”please tell the cock not so hot”.

Läs fler nyheter från Nyheter24:

Leif GW Perssons nya satsning – lanserar ny öl

Knepet på Systembolagets hemsida du säkert missat