Stora problem med 1177: "Vi har inte någon prognos"

Under onsdagsmorgonen går det inte att logga in på 1177.se och göra vårdärenden. Den som försöker logga in på sajten, via app eller webbläsare i mobiltelefon eller dator, möts i stället av ett felmeddelande.

"Application is not available. The application is currently not serving requests at this endpoint. It may not have been started or is still starting", går att läsa.

Foto: Skärmavbild/1177.se

Felsökning av 1177.se pågår

I ett mejl till Aftonbladet uppger Annicka Troedsson, pressansvarig på Inera vilka driver 1177.se, att felsökning just nu pågår.

”Vi har inte någon prognos för när det kan vara löst men försöker som vanligt åtgärda det så fort som möjligt”, skriver hon.

Läs fler vårdrelaterade nyheter här:

Så går det för nätläkarna Kry, Min Doktor och Doktor24

Då ska du söka vård för ditt håravfall – läkaren: "Kan skapa mycket lidande"

Äldre person dog efter att ha blivit klöst av katt



20-årig kvinna dog efter miss på närakuten