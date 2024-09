Här blir det 15 grader, regn och åska – redan imorgon

Veckan som var bjöd på strålande sol och ett högtryck som inte synts till på flera veckor.

Helgen innehöll gassande värme som resulterade i att SMHI gick ut med värmevarning riktade mot både äldre, sjuka och gravida.

– I Götaland och östra Svealand kan det stiga över 25 grader och lokalt kan det bli över 30 grader. Därför har vi gått ut med ett meddelande för höga temperaturer, sa SMHI:s meteorolog Max Schildt till Nyheter24 förra veckan.

Tips på hur du kan underlätta värmeböljan delade Schildt också med sig av:

– De bör vara försiktiga och passa på att vädra ur bostaden nattetid eftersom temperaturen sjunker då, så då finns möjligheten att svalka sig. De bör också dricka ordentligt och hålla sig i skuggan om man är extra känslig.

LÄS MER: SMHI uppmanar: De ska vara försiktiga i helgen

Det rådde högsommarvärme i stora delar av landet under helgen som var. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nu vänder vädret – här blir det regn

När den nya veckan nu inletts så kommer dock inte högtrycket fortsätta att regera. Istället skiftar vädret nu och regn och åska kommer ta över i stora delar av landet.

Nyheter24 har på nytt pratat med SMHI för att höra vad veckans väder har att bjuda på och när det väntas bli värre.

Det visar sig då att både regn, åska och kall luft kommer svepa in över stora delar av Sverige – och det snart.

– Vi ser ett omslag nu där den riktigt varma luften vi haft över oss långsamt puttrar bortåt med ett lågtryck som samtidigt letar sig in västerifrån. Det för med sig regnområden men även svalare luft som sveper över stora delar av landet, säger meteorologen Linus Karlsson och fortsätter:

– Delvis har vi åskinslag med skurar just nu med ett regnområde som rör sig norrut med kraftig åska och ännu mer nederbörd.

MISSA INTE: Här var det varmast i sommar

SMHI meddelar att regn och åska nu kommer in över Sverige. Foto: Gorm Kallestad

Här blir det regn och åska

Karlsson redogör för att den kalla luften som kommer in över landet når Götaland redan under tisdagen och temperaturen kommer då ligga runt 15 grader. Och när det första regn- och åskområdet rör sig vidare så kommer nästa in över landet.

– Det här första regnområdet rör sig sedan norrut över Norrland och sedan vidare under veckan. Men redan på tisdagkväll kommer ett nytt regnområde röra sig in över Sverige från sydväst. Så det blir mest regn framöver i veckan med kallare luft framöver. Det blir ju lägre temperatur när det regnar men även efter lågtryck följer efter.

De få solglimtar som kan nå Sverige kommer dock vara under dagtid. Dock är det inte läge att bege sig till stranden för att sola och bada då det kommer vara ett lågtryck som regerar under hela veckan.

– Solen kan visa sig dagtid på flera håll men luften kommer fortsatt vara svalare under dagarna och på kvällarna kommer både regn och åska rör sig över landet, avslutar han med att säga till Nyheter24.

MISSA INTE:

Så undviker du vattenplaning vid kraftigt regn



Här regnade det mest i sommar