Den meteorologiska hösten inträffar när det råder hösttemperatur – under tio grader – i fem dygn i följd.

Och när sommaren lider mot sitt slut och utomhustemperaturen börjar sjunka är det inte bara människor som, i större utsträckning, börjar vistas inomhus för att undvika höstrusket.

Även gnagare av olika slag söker sig till platser inomhus vid den här tiden på året, vilket inte sällan innebär ovälkommet besök i hem och fritidshus.

– De söker varma boplatser och föda om det finns, säger Magnus Rosenholm, skadedjursexpert på Anticimex, till Nyheter24.



Foto: Janerik Henriksson/TT

Då är högsäsongen för sanering av möss

Under förra året visade företaget Anticimex, som bland annat ägnar sig åt skadedjursbekämpning, statistik att man gjorde 30 procent fler saneringar av möss under vecka 39 jämfört med vecka 36. Det är med andra ord i oktober som mössen tycks leta sig in i bostäder.

Foto: Erik Simander/TT

Även november är en månad med mycket saneringar och det är inte förrän i februari som säsongen i regel börjar avta, enligt Anticimex.

– Mössen orsakar dessvärre många problem för ett hus om de lyckas ta sig in, har Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex, sagt i ett pressmeddelande tidigare.



Foto: Terje Bendiksby/NTB/TT

Mössen tar sig in genom små utrymmen

Att förhindra möss från att ta sig in i bostäder och fritidshus är inte helt enkelt. Djurens storlek gör att de med enkelhet kan utnyttja även de minsta av utrymmen för att göra ett besök i ditt hem.

– Möss kommer in genom små springor och håligheter. De kan vara så små som cirka 0,5 till 1 centimeter, förklarar Magnus Rosenholm.

Enligt Anticimex är det därför A och O att genomföringar av olika slag är täta. Många glömmer exempelvis bort att se till att hålla tätt vid genomföringarna till elementrör.

Foto: Fredrik Sandberg /TT

Undvik att locka in mössen

Utöver detta kan man med fördel försöka göra bostaden till en så oattraktiv plats som möjligt för mössen. Det gör man till exempel genom att säkerställa att man inte har bråte stående på vind och källare samt att rensa skafferiet och försluta förpackningar med livsmedel.

Man ska också akta sig för att ha stearinljus liggandes. Mössen kalasar nämligen gärna på stearinet.

Foto: Bertil Ericson/TT

Möss kan bosätta sig i väggarna

Men det är inte alltid som det är uppenbart att man fått möss på besök. Många gånger rör de sig nämligen inte så att vi kan se dem.

– Mössen hittar fina boplatser i väggarnas isolering, under golv eller på vinden. Så om man inte ser mössen, så hör man deras spring vilket låter som ett krafsande. Man kan även höra deras pipande ljud, säger Magnus Rosenholm.



Foto: Janerik Henriksson/TT

Om man upptäcker att man har möss i väggarna, vad kan man göra på egen hand?



– Vi rekommenderar alla husägare att i första hand vidta förebyggande åtgärder för att undvika att mössen kan ta sig in, betonar Rosenholm, men fortsätter vidare:

– I andra hand kan slagfällor användas. Vid stora problem rekommenderar vi att man söker professionell hjälp.

Är det så att man väljer att placera ut slagfällor ska man faktiskt helst undvika den klassiska ostbiten. Den tenderar nämligen att torka snabbt, vilket då gör att mössen inte lockas att äta den på samma sätt som när den är färsk. Enligt Anticimex kan man i stället placera nougat eller choklad i fällan.

