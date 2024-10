Uppmaningen inför värsta stormen på elva år: ”Jobba hemifrån”

Hösten har anlänt och på flera håll runt om i landet råder det nu ett ruggigt väder i form av regn och blåst.

Men värre kommer det bli. Stormen Kirk är snart här. Just nu samlar den kraft över Atlanten innan den väntas nå Sverige under onsdagkvällen och in på torsdag morgon.

– Den tropiska cyklonen Kirk kommer in framåt torsdag morgon och rör sig upp över södra Sverige. Sedan fortsätter det norrut under fredagen där en hel del regn faller på flera platser i landet samtidigt som det råder rejäl blåst, har SMHI:s meteorolog Mattias Lind tidigare sagt till Nyheter24.

Det stundande väderomslaget har även resulterat i att SMHI utfärdat två varningar inför Kirks ankomst.

Stormen Kirk ovanför Atlanten. Foto: AP/TT

Meteorologen: "Det kan blåsa på"

När stormen väl anländer väntas det blåsa upp rejält och en stor mängd nederbörd är att vänta på flera håll, från söder upp till norr.

Nu ger meteorologen Lasse Rydqvist svenskarna flera tips som bör tas i beaktning.

Först och främst uppmanar han alla att ta in både stolar och bord från trädgården och inte ha något löst liggandes som riskerar att blåsa iväg och orsaka skador.

– På fredag, då kan det blåsa på. Det är risk för stormstyrka i byarna både i Stockholms skärgård och vid Norrlandskusten, säger Rydqvist till Aftonbladet.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Stormen Kirk kommer: "Jobba hemifrån"

Hela landet kommer känna av stormens närvaro betonar han då det kan bli blåst upp emot 25 meter per sekund. Därtill väntas stora mängder regn att falla, åtminstone 30-40 millimeter.

Senast Sverige nåddes av en storm av Kirks dignitet var 2013, då stormen Simone drog in över landet. Det innebär att Kirks intåg över Sverige kan komma att bli den värsta stormen på elva år.

Inför det att ovädret väntas tillta under veckan ger Rydqvist, utöver att ta in utemöbler, även andra tips som kan vara nödvändiga att tänka på för att vidta försiktighetsåtgärder.

– Att jobba hemifrån är en bra grej, säger han.

Det finns nämligen risker för lokala översvämningar vilket kan orsaka problem både i hemmet och längs vägarna.

Meteorologen Lasse Rydqvist uppmanar folk att jobba hemifrån. Foto: Gorm Kallestad/TT

