Då kommer orkanen Kirk nå Sverige – varningar utfärdade

— När den väl når oss är den väldigt försvagad. I princip är det ju bara ett vanligt höstlågtryck, säger Viktor Bergman, meteorolog på SMHI.



Kommer betyda mer regn

Det betyder ytterligare en omgång regn, som framför allt drabbar de östra landskapen i Sverige i dag och i morgon, i norr även under fredagen.

MISSA INTE:

Starka reaktioner på Annas nya pepparkakor: "Smakar som..."

Myndigheten varnar för ny godis-trend: ”Inte alls bra"

Gula varningar utfärdade

Från mellersta Östersjön och norrut är gul varning utfärdad för blåst i kulingstyrka.

— Det är väldigt vanligt på hösten. Det är nästan vanligare att vi har kuling än att vi inte har det, säger Viktor Bergman.

Under fredagen blir det minskande molnighet på många håll och solen kikar fram på många håll i landet.

— Det kan även vara en del sol under lördagen på många platser, men vi har också ytterligare ett lågtryck med regn som ser ut att dra in sent på lördag, in på söndag, i söder. Det är fortsatt ostadigt.

MISSA INTE:

Vanliga misstaget när du kokar kaffe: "Kommer smaka surt"

Så vet du att äpplena är svenska – enkla knepen