Så maxar du din Ica-bonus med hemliga knepet

Att bege sig till Ica för att handla är någonting många svenskar gör flera gånger i veckan. Ica har under årens gång kommit att bli ett folkkärt företag där bland annat reklamfilmer gått rakt in i svenska folkets hjärtan.

I dag finns det Ica-butiker över hela landet. Bildkälla: Bildkälla: HENRIK MONTGOMERY / TT

Men nyligen hamnade företaget i blåsväder på grund av just en reklamfilm.

I reklamfilmen ser man Ica-Sebastian (som spelas av Magnus Skogsberg Tear) visa upp en rad olika varor samtidigt som det dyker upp två halvnakna män i bakgrunden som då ska ha varit på "nattligt besök"



När han hör hur det låter i bakgrunden vänder han sig förvånat om och säger "Men oj, är ni fortfarande kvar?"

Reklamfilmen gav sannerligen de anställda på Granskningsnämnden extra jobb då anmälningarna haglade in.

Ica-Sebastian visade upp sina varor. Bildkälla: Ica

Trots kryddiga reklamfilmer så fortsätter kunder att handla på Ica och någonting som många har ett högt intresse kring är Icas bonussystem. Sköter man sina kort sätt kan man nämligen få sig en god liten bonus titt som tätt. Och det finns en del knep som inte alla har koll på.

Hemliga knepet för att maxa din Ica-bonus

För att kunna ta del av din bonus är det vissa poäng du måste komma upp i.

2 000 – 3 999 stammispoäng ger 25 kronor

4 000 – 5 999 stammispoäng ger 50 kronor

6 000 – 7 999 stammispoäng ger 75 kronor

8 000 eller fler stammispoäng ger 150 kronor

Många kunder är nyfikna på hur man kan maximera sin Ica-bonus. Bildkälla: Bildkälla: Fredrik Sandberg /TT

Men här är det alltså så att om du kommer upp i 8000 kronor eller 16 000 kronor så får du samma bonus som alltså ligger på 150 kronor. Allt över 8000 kronor ger alltså 150 kronor.

Vet du med dig att du ska göra större inköp är det därför bättre att dela upp handlingen över två olika månader så du med andra ord kan maxa bonusen.

En annan sak som inte alla heller vet om är att man inte behöver kämpa på ensam.

Om man på egen hand har svårt att komma upp till 2000 poäng per månad så kan man dela stammiskonto med en vän eller familjemedlem. Det som händer då är att samtliga stammispoäng samlas i en enda pott. Detta i sin tur gör att de högre nivåerna man gärna kommer upp i snabbare nås.

Alla som är anslutna kan sedan utnyttja den finfina värdechecken.

För många svenskar tillhör det vardagen att gå och handla på Ica. Bildkälla: Fredrik Sandberg /TT

Men några kriterier måste då uppfyllas. Personen du bjuder in behöver vara stammis på Ica. Om du vill bjuda in en person som saknar svenskt personnummer behöver du ringa Icas kundservice och be om hjälp. Du kan inte heller bjuda in en person som har skyddad identitet.

Få bonus på Ica med hjälp av Apoteket

Om det är så att du titt som tätt handlar på Apoteket så kan du maxa Ica-bonusen ytterligare. Är du medlem i "Apotek Hjärtat" ger varje krona en stammispoäng. Varje köp i Apotek Hjärtats fysiska butiker betalt med något av ICAs kort ger 20 extra stammispoäng.

Finurligt!

