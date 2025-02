Det händer att saker och livsmedel blir virala på internet och helt plötsligt ska alla köpa samma saker.

Nyheter24 har tidigare skrivit om när Rustas varmluftsborste blev viral och skapade kaos i butikerna. I vissa fall fick polis tillkallas till platsen för att skapa ordning och reda bland kunderna.

Även inredning hos Dollarstore har blivit viral och sålt slut snabbt som bara den och skapat kaos online, då alla ville lägga vantarna på inredningsdetaljen.

Ny trend skapar kaos i matbutikerna

Nu har en ny mattrend blivit viral på Tiktok, och minst sagt skapat kaos i matbutikerna i Norge.

Just nu vill alla köpa bakpotatis, och hyllorna i de flesta butikerna ekar just nu tomma på just bakpotatis.

Den norska matbutiken Rema 1000 har under de senaste två veckorna ökat sin försäljning av bakpotatis med 22 procent, vilket motsvarar nästan 13 000 sålda bakpotatisar, enligt DinSide.

Försäljningen har ökat med 80 procent

Men trenden berör inte bara bakpotatisen, utan även tillbehören folk köper till. Tärnad bacon, kebabdressing och riven ost är även det livsmedel som går åt.

Den norska matkedjan Kiwi har ökat sin försäljning av kebabsås med 80 procent, tack vare bakpotatistrenden.

– Försäljningen av bakad potatis har ökat med 27 procent, kebabdressingen har ökat med 80 procent, säger Kristine Aakvaag Arvin, kommunikationschef på Kiwi, till DinSide.

Så är det i svenska matbutiker

I Sverige har trenden dock inte blivit lika stor, och det är ingen brist på bakpotatis på butikshyllorna ännu.

– När det gäller bakpotatisen så ser vi ingen sådan trend hos oss i dagsläget. Men vi slår gärna ett slag för potatisen där vi bland annat uppdaterat våra färdigpackade påsar med recept och förslag på tillagning, säger Håkan Andersson, pressansvarig på Coop, till Nyheter24.

Ica har inte heller sett en ökad trend i försäljningen av bakpotatis.

– Vi har inte sett någon ökad försäljning av bakpotatis, säger Maria Elfvelin, pressansvarig på Ica, till Nyheter24.

