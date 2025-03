Vem är journalisten Joakim Medin?

Joakim Medin , född 1984, är i dagsläget verksam som journalist vid Dagens ETC, men har under sin karriär haft en rad olika uppdragsgivare, däribland Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Upsala Nya Tidning.

Var Joakim Medin fängslad i Syrien?

År 2015 fängslades Joakim Medin av säkerhetstjänsten i Syrien, där han var för att bevaka kurdernas kamp mot terrorgruppen IS.

Under fångenskap bevittnade han systematisk tortyr av andra fångar och Medin själv anklagades för att vara spion – något han berättat om i Dagens ETC .

Har Joakim Medin skrivit böcker?

Joakim Medin har skrivit flera böcker genom åren. Till exempel ligger han bakom reportageboken "Thailandssvenskarna" om svenska män som reser som sexturister till Thailand och "Kobane – Den kurdiska revolutionen och kampen mot IS" som handlar om just kurdernas kamp mot IS.