Ica hyllas efter bilden på pensionärer: "Klockrent"

Någonting man börjat se på flera håll i landet är att Ica-butiker portat skolelever från att gå in och handla i grupp. Detta då andra kunder störs av stök och oroligheter samt att man ofta sett ett samband med att det snattas.

De drabbade butikerna har då satt ut en skylt där det tydligt står att eleverna under dagtid inte får gå in i grupp eller att de helt enkelt får gå in en och en.