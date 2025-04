Kunderna rusar till Ica – populära varan till billigare pris

Att handla på Ica tillhör många svenskas vardag. Ibland tar man bilen till en stor Ica Maxi för att köra en stor veckohandling men ibland hoppar man in på sin lite mindre Ica nära för att komplettera med ett mjölkpaket eller en limpa bröd.

Som Ica-handlare kan du styra en del över vad som ska köpas in till butiken. Exempelvis är det många butiker just nu som valt att köpa in den virala "Crispy chili-oil" som är en slags krispig massa med bas av chili, vitlök och olja. Produkten började synas på sociala medier och har nu blivit en vrålhit i Sverige.