Katt död efter att ha ätit vanliga husväxten

Vanliga växten kan vara en dödsfälla för din katt

När Nyheter24 når Giftinformationscentralen berättar de att de i dag inte längre har hand om frågor som gäller just djur men att de under tiden de hade det inte var med om några allvarliga fall av Krysantemum-förgiftning.

Med andra ord så kan det krävas en del otur för att det just i detta sammanhang ska ha en dödlig utgång. Men, om du vill vara "better safe then sorry" så tänk efter en extra gång med vilka sorts växter du har hemma om du har en katt som gärna tuggar på krukväxter eller snittblommor.