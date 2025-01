Hundratusentals kattägare bryter mot ny lag – riskerar böter

Den 1 januari 2023 började en ny "kattlag" att gälla. Mer specifikt blev det då lag på att alla katter födda efter den 1 januari 2008 skulle id-märkas och registreras hos Jordbruksverket.

"Att katter är märkta och registrerade gör det enklare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare. Då ser man också vilka katter som saknar ett hem så att de kan få hjälp till eventuell vård och att hitta ett hem", skriver myndigheten på sin hemsida.

MISSA INTE: Här är katterna som INTE omfattas av nya kattlagen

Foto: Janerik Henriksson/TT

LÄS MER: Så mycket kostar det att följa nya kattlagen – här är alternativen



Bara drygt elva dagar efter att laget trätt i kraft var det omkring 140 000 katter som registrerats.

– Vi har ett väldigt hårt tryck, sa Anders Elfström, avdelningschef på Jordbruksverket, till P4 Blekinge då.

LÄS MER: Högt tryck på nya kattregistret

Kattägare kan få betala vite

Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet och som fattar beslut om åtgärder om en katt skulle sakna märkning och vara oregisrerad.

– Det handlar i första hand om att informera kattägaren om att hen ska id-märka och registrera sin katt i Jordbruksverkets register. Om katten ändå förblir omärkt och oregistrerad kan kattägaren få betala vite, har Anders Elfström tidigare berättat för Nyheter24.

LÄS MER: Det händer om du inte följer den nya kattlagen: "Hemlös"



Anders Elfström. Foto: Pressbild/Anna Hållams/Jordbruksverket

Inte lika högt tryck på kattregistret under 2024

Trots att man riskerar böter om man inte registrerar och id-märker sin katt har trycket i registret avtagit markant. Under 2024 var det nämligen 116 723 katter – alltså ungefär 300 om dagen – som registrerades.

– Det är positivt att det hela tiden kommer in fler katter i registret, men utifrån hur många katter det trots allt beräknas finnas i Sverige, skulle vi gärna se en något snabbare tillströmning. Fler katter registrerades exempelvis under de två första veckorna när registret öppnade i januari 2023, än under hela 2024, säger Anders Elfström i ett pressmeddelande.

MISSA INTE: Det händer med ditt husdjur när du dör: "Omhändertas"

Foto: Pär Fredin/TT

Närmare 900 000 katter saknas i registret

Men hur många katter är egentligen registrerade i dag? Nyheter24 frågade Anders Elfström, som uppgav att det är drygt 620 000 katter som finns i deras register i dagsläget. Antalet registrerade kattägare uppgår till 345 962.

Det är emellertid fler katter som saknas i myndighetens register.



– En uppskattning av antalet katter i Sverige är cirka 1,5 miljoner. Siffran är dock osäker då vi tidigare inte haft några register, säger Elfström.

Det kan därmed röra sig om närmare 900 000 katter som inte är registrerade.

LÄS MER: Veterinären om kattlagen: "De är ingen slit och släng-vara"

LÄS MER: Nyheter idag – aktuella nyheter från Sverige och världen

MISSA INTE: Senaste nytt – ta del av det som händer just nu