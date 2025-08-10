Konkurs för upplevelseföretag – presentkort kan bli värdelösa

Efter över 15 år på marknaden har ett välkänt upplevelseföretag gått i konkurs. Tusentals kunder riskerar nu att förlora pengar på oanvända presentkort och värdebevis.





Efter över 15 år på marknaden har Upplevelse.com, som sålt allt från sportbilsturer till lyxhotell, nu försatts i konkurs. Många kunder riskerar nu att förlora sina pengar.

Bakom sajten står Upplevelser Andrén AB. Företaget har profilerat sig som en ledande aktör inom så kallade "presentupplevelser" – ett populärt alternativ till traditionella gåvor.

Men nu är det alltså slut. Konkursen är registrerad hos Bolagsverket, enligt Breakit.

Giltiga presentkort – men osäker framtid

På företagets hemsida uppmanas personer med giltiga presentkort eller värdebevis att ta kontakt. Det är dock oklart om kunderna kommer få någon ersättning, eftersom det beror på vad som finns kvar i konkursboet.

Enligt det senaste bokslutet omsatte företaget nästan 38 miljoner kronor under 2023, men gick ändå med förlust. Rörelseresultatet hamnade på minus 1,3 miljoner kronor.

Konkursförvaltaren Mikael Klerbro, som företräder Lindskog Malmström Advokatbyrå, bekräftar att företaget inte längre kunde betala sina skulder.

– Den enkla orsaken till att bolaget har ansökt om konkurs är att det inte kan betala sina skulder, säger han till Breakit.

Kunder kan ställa krav

Kunder som sitter på oanvända presentkort kan anmäla sina fordringar till konkursförvaltaren. Men även om de registreras som fordringsägare finns inga garantier för att de får tillbaka sina pengar.

Det beror helt på hur mycket som kan säljas från konkursboet och i vilken ordning pengarna ska fördelas.

– Det finns en risk för att kundernas pengar är förlorade, säger Klerbro, som också pekar på att även upplevelseleverantörerna har fordringar mot bolaget.

Viss framtidstro

Trots konkursen ser konkursförvaltaren ett visst framtidshopp. Upplevelse.com har byggt upp ett starkt varumärke genom åren, vilket kan göra det attraktivt för andra aktörer.