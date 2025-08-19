Gör det här innan du säljer – renoveringen som lönar sig

Funderar du på att sälja ditt hus eller din lägenhet? Då finns det vissa renoveringar som kan göra bostaden mer attraktiv. Mäklare har, i en ny undersökning, pekat ut vilka åtgärder som är mest lönsamma, rapporterar DN.

Den som gått i tankarna att sälja ett hus eller en lägenhet känner säkert igen sig i att man, innan bostaden väl landar på marknaden, vill se till att lyan är i bästa möjliga skick. Detta för att attrahera så många potentiella köpare som möjligt.

Men stora renoveringar – som att måla om en hel fasad, glasa in en balkong eller installera ett sprillans nytt kök – är inte sällan kostsamma.

Och faktum är att många mäklare tycks vara eniga om att det finns mindre "touch ups" som kan vara betydligt mer lönsamma.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Smartaste "renoveringen" – enligt mäklarna

Det är i en ny undersökning från Svensk Fastighetsförmedling som 800 mäklare fått frågan: "Vad är smartast att lägga pengar på för att göra bostaden säljklar?".

Och en övervägande majoritet – 61 procent av de svarande – svarade att det smartaste var att gå över ytskiktet i bostaden – något som DN också rapporterat om.

Tidningen har pratat med flera mäklare som också lyfter värdet i att fräscha om det mest synliga.

– Hos barnfamiljer kan det ibland hjälpa att bara ta varmt vatten, en kökssvamp med lite diskmedel och torka av dörrar, handtag, lister och väggar. Då kanske det visar sig att du inte behöver måla. Men behövs det målas så kan ju de flesta göra det själva i dag, säger Erika Aspenberg på HusmanHagberg till DN.



Det pekades ut som smartast av mäklarna ”Vad är smartast att lägga pengar på för att göra bostaden säljklar?” var frågan. Så här svarade de 800 tillfrågade mäklarna: 61 procent svarade att det var att gå över ytskiktet

14 procent uppgav kök

13 procent uppgav badrum

12 procent uppgav trädgård

"Rekommenderar ingen att göra om ett badrum eller kök"

Även Jimmy Rossetti, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling, är inne på samma spår.

– Om man ska göra en quickfix inför en försäljning så skulle jag rekommendera att lacka luckor i köket och måla rummen i de trendiga färger som vi har i dag. Visa olika funktioner i rummen: här finns det plats för en stor säng och här finns det plats för en kontorshörna. Balkongen och trädgården är viktig under sommaren. Gör i ordning olika platser, en att sola på, en plats att för att dricka te eller bubbel på. Jag rekommenderar ingen att göra om ett badrum eller ett kök. Nästa person kanske inte vill ha det köket i alla fall, säger han till DN.

Foto: Janerik Henriksson/TT

På samma tema lyfter Erika Aspenberg, i intervjun med DN, hur hus som genomgått dyra renoveringar ibland väljs bort till förmån för liknande bostäder där mer fokus lagts på att ge ett första gott intryck rent visuellt.