Bilmärket som vill behålla V12-motorn "så länge som möjligt"

Trots hårdare utsläppsregler och en allt mer elektrifierad bilindustri håller Lamborghini fast vid sitt mest ikoniska kännetecken. V12-motorn ska fortsätta leva vidare i märkets toppmodeller, åtminstone till 2030.

Vi åkte till Kalifornien för att intervjua Matteo Ortenzi, chef för Lamborghinis flaggskepp Revuelto och deras specialmodeller.

Definierar bilen

När Lamborghini visade upp specialmodellen Fenomeno på The Quail var det framför allt ett budskap som stack ut: märket tänker inte ge upp sin klassiska V12.

– Vi vill behålla V12:an i våra toppmodeller så länge det bara är möjligt. Vi ser ingen anledning att ändra före 2030. Den är en del av vårt DNA, säger Matteo Ortenzi, Director of the Revuelto and Few Off Product Line.

MISSA INTE: Regeringen som höjer bensinpriset till Europas högsta

Annons

Mellan tradition och hybridteknik

Fenomeno är ett kvitto på Lamborghinis satsning att hålla liv i V12-motorn samtidigt som man möter framtidens allt strängare krav.

Bilen bygger på Revuelto men erbjuder högre effekt, en kaross helt i kolfiber och ny elektronik som gör den snabbare tack vare elektronik. V12-motorn är dessutom märkets kraftfullaste någonsin och Fenomeno pumpar ut hela 1 080 hästkrafter.

– Bilen har nya sensorer som gör att den reagerar snabbare på förarens input. Den känns helt enkelt lättare än vad vikten ger nys om, förklarar Ortenzi.

Annons

Exklusiv produktion

Totalt byggs 30 exemplar av Fenomeno, varav ett stannar i Sant’Agata. De övriga 29 bilarna är redan sålda till utvalda kunder till ett pris på drygt 40 miljoner kronor styck, utan moms medräknat.

– Att äga en Fenomeno betyder att man tillhör en väldigt liten skara, säger Ortenzi.

Ett laboratorium för framtiden

Specialmodeller som Fenomeno är inte bara till för samlare. De fungerar också som testbäddar för ny teknik som senare kan erbjudas i modeller som tillverkas i högre antal.

– Fenomeno är ett laboratorium för oss. Här kan vi testa nya idéer och material som formar framtidens bilar, säger Ortenzi.