Den klassiska Malmö-krogen Fregatten vid Värnhem har haft samma ägare sedan 1995. Nu har krögarparet bestämt sig för att lägga ut krogen till försäljning.

– Det här har varit mitt hem i trettio år, säger den 79-årige krögaren Tadeusz Stefaniak till Sydsvenskan.

Klassiska Malmö-krogen ska säljas – efter 30 år

Det klassiska haket har i åratal varit känt för sina polska maträtter och den klassiska svenska husmanskosten. Sedan Tadeusz Stefaniak och hans fru Anna Hejnczel köpte krogen 1995 har de haft många stammisar som kommit och och gått – en av dem är fotbollslegendaren Bosse Larsson, som ofta brukade sitta vid spelmaskinerna.

– På 90-talet var spelmaskinerna en stor intäktskälla, men jag slängde ut dem för fem år sedan när jag märkte att ungdomarna började fastna där. Det kändes inte rätt, säger Tadeusz.

"Fantastisk mat"

För krögarparet är det viktigt att det inte är vem som helst som tar över Fregatten.

– Jag vill gärna att det ska förbli en kvarterskrog. Maten får de ju bestämma själva, men helst ingen pizza eller kebab, avslutar Tadeusz.

På Tripadvisor har Fregatten fått många bra recensioner.

"Mysig restaurang. Personalen var trevlig mot oss och vi trivdes bra i den mysiga lokalen", skriver en användare.