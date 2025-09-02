Korsallergi lurade 7 av 10 svenskar – är du en av dem?

Hela 72 procent av svenskarna vet lite eller inget om korsallergi, trots att det är vanligt bland pollenallergiker. Lider även du av den?

Få känner till det, men vissa livsmedel kan trigga allergiska symptom hos personer med pollenallergi. Detta är något som kallas för korsallergi – ett fenomen där ämnen i maten liknar dem som finns i pollen.

Trots att korsallergi påverkar många, visar en färsk undersökning att hela 72 procent av svenskarna har en liten, eller ingen kunskap alls om vad det innebär, skriver Ica i ett pressmeddelande.

Så vet du om du är drabbad – och vilka livsmedel som kan vara boven bakom besvären.

LÄS MER: Läkemedelsverkets viktiga meddelande till svampplockare

Vad är korsallergi?

Annons

Korsallergi kan uppstå när kroppens immunförsvar misstar vissa ämnen i livsmedel för pollen. Den som är pollenallergiker kan därför också reagera på vissa frukter, grönsaker, nötter eller kryddor som innehåller liknande proteiner.

Reaktionerna kan variera, allt från klåda i mun hals eller läppar till magbesvär, utslag eller rinnande ögon och näsa, enligt 1177.

Det är viktigt att känna till vilka livsmedel som kan orsaka besvär beroende på vilken pollenallergi man har, menar Catharina Claesson, legitimerad apotekare på Apotek Hjärtat.

– Vissa livsmedel innehåller ämnen som liknar de allergiframkallande ämnena i pollen. Beroende på vilken typ av pollen man är allergisk mot kan man reagera på allt från äpplen och morötter, till nötter, spannmål och vanligt förekommande kryddor, förklarar hon för Ica.

Annons

Livsmedel och frukter att se upp för

Några av de vanligaste livsmedlen att se upp för är dessa, om du är:

Björkpollenallergiker.

Då är det vanligt att man kan reagera på päron, jordgubbar, äpple, körsbär, selleri, morot, potatisskal, nötter, linser, sojabönor, ärtor, samt kryddor som kummin, anis och koriander.

Allergisk mot gråbo.

Annons

Då bör du se upp för melon, banan, ananas, mango, selleri, morot, paprika, lök, vitlök, fänkål, samt kryddor som dill, basilika och persilja. Även solrosfrön, honung och muskotnöt kan ge en reaktion.

Gräspollenallergiker.

Då kan du reagera på spannmål som vete, och tomat, jordnötter, sojabönor och ärtor.

Vad kan du göra?

Misstänker du att du har korsallergi bör du försöka undvika de livsmedel som ger besvär. Men det finns även sätt att minska besvären utan att helt behöva avstå.