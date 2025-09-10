En av Gröna Lunds åkattraktioner skapar kaos och ilska.

Åkattraktionen Pumpen på Gröna Lund har skapat reaktioner – och alla är långt ifrån positiva.

Vd:n om Pumpen: "Härlig upplevelse"

I våras presenterade Gröna Lund sin nya karusell Pumpen – en slags gunga som är den första av sitt slag i norra Europa.

– Vi vill bjuda på härliga upplevelser för alla våra besökare, så väl stora som små. Därför har vi letat efter en unik attraktion som både kan uppskatas och åkas av alla åldrar. Det har vi verkligen hittat i den här unika gungan, som vi valt att döpa till Pumpen, sa Gröna Lunds vd Jan Eriksson i ett pressmeddelande i oktober 2024.

På Gröna Lunds Instagram har flera personer uttryckt sin kärlek för Pumpen.

"Den är skitrolig", skriver en användare.

"Älskar den", skriver en annan.

"Vilken fantastisk åktur i en så vacker park!", skriver en tredje.

Gröna Lunds åkattraktion Pumpen invigdes i april 2025. Foto: Viktoria Bank/TT

Raseri mot Gröna Lunds nya attraktion: "Mycket obehagligt"

Men Pumpen har inte bara bidragit med glädje. Flera boenden i området har nämligen skickat in klagomål gällande åkattraktionen till Miljöförvaltningen i Stockholm, vilket Aftonbladet även uppmärksammat.

Den ena anmälaren menar att Pumpen låter för mycket, och att det oväsen karusellen gör ifrån sig försämrar boendemiljön.

"Dess ljud, som ligger någonstans mellan en tandläkarborr och högtryckstvätt, är mycket obehagligt och kommer plötsligt", står det i anmälan som Aftonbladet tagit del av.

En annan skriver att ljudet skapar ett påtagligt stresspåslag.

Gröna Lunds svar på kritiken

Enligt Annika Troselius, informationschef för Parks and Resorts, har Gröna Lund en bra dialog med sina grannar.