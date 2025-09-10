Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Gröna Lund

Raseri mot Gröna Lunds nya attraktion: "Mycket obehagligt"

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 17:31
Gröna Lunds nya attraktion har fått kritik. Genrebilder. Foto: Christine Olsson/TT & Viktoria Bank/TT

En av Gröna Lunds åkattraktioner skapar kaos och ilska.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Gröna Lund

Åkattraktionen Pumpen på Gröna Lund har skapat reaktioner – och alla är långt ifrån positiva. 

LÄS MER: Försvunnen 22-åring hittad död – efter 50 år

Vd:n om Pumpen: "Härlig upplevelse"

I våras presenterade Gröna Lund sin nya karusell Pumpen – en slags gunga som är den första av sitt slag i norra Europa.

– Vi vill bjuda på härliga upplevelser för alla våra besökare, så väl stora som små. Därför har vi letat efter en unik attraktion som både kan uppskatas och åkas av alla åldrar. Det har vi verkligen hittat i den här unika gungan, som vi valt att döpa till Pumpen, sa Gröna Lunds vd Jan Eriksson i ett pressmeddelande i oktober 2024. 

Annons

På Gröna Lunds Instagram har flera personer uttryckt sin kärlek för Pumpen.

"Den är skitrolig", skriver en användare.

"Älskar den", skriver en annan. 

"Vilken fantastisk åktur i en så vacker park!", skriver en tredje. 

Gröna Lunds åkattraktion Pumpen invigdes i april 2025. Foto: Viktoria Bank/TT
Annons

LÄS MER: Ikea bjuder kunderna på frukost

Raseri mot Gröna Lunds nya attraktion: "Mycket obehagligt"

Men Pumpen har inte bara bidragit med glädje. Flera boenden i området har nämligen skickat in klagomål gällande åkattraktionen till Miljöförvaltningen i Stockholm, vilket Aftonbladet även uppmärksammat. 

Den ena anmälaren menar att Pumpen låter för mycket, och att det oväsen karusellen gör ifrån sig försämrar boendemiljön. 

"Dess ljud, som ligger någonstans mellan en tandläkarborr och högtryckstvätt, är mycket obehagligt och kommer plötsligt", står det i anmälan som Aftonbladet tagit del av. 

Annons

En annan skriver att ljudet skapar ett påtagligt stresspåslag. 

LÄS MER: Klassiska krogen vid E4 stänger för gott – efter 25 år

Gröna Lunds svar på kritiken

Enligt Annika Troselius, informationschef för Parks and Resorts, har Gröna Lund en bra dialog med sina grannar. 

"Gröna Lund är en nöjespark med både attraktioner och konserter dit barn och vuxna kommer för att skratta och ha roligt tillsammans. Att det får en påverkan på ljudbilden i området närmast tivolit är svårt att komma ifrån. Vi mäter våra ljudvolymer regelbundet i dialog med Miljöförvaltningen, något som vi även kommer att göra med vår nya attraktion Pumpen, för att säkerställa att vi håller oss inom riktlinjerna", skriver Troselius i ett mejl till Aftonbladet.

LÄS MER: BankID:s ändring från 1 september – så påverkas du

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:31
Nyheter
/ Inrikes

Raseri mot Gröna Lunds nya attraktion: "Mycket obehagligt"

Idag
17:05
Nyheter
/ Motor

Olagliga misstaget många tomtägare gör – kan ge fängelse

Idag
16:36
Nyheter
/ Inrikes

Ica slutar med hyllade tjänsten – redan i höst

Idag
16:33
Nyheter
/ Inrikes

SMHI varnar för skyfall

Idag
15:30
Sport

Friidrotts-VM 2025: Tv-tider, svenska truppen och medaljchanser

Idag
15:08
Nyheter
/ Inrikes

Polischefen om mordvågen: ”Mycket hänsynslöst"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons