Fem växter som håller din trädgård levande hela vintern

Trädgården behöver inte gå i dvala bara för att temperaturen sjunker. Med några smarta växtval kan du hålla den levande, färgstark och full av liv – ända fram till våren.

Hösten betyder inte att trädgården är klar för säsongen. Tvärtom kan du göra stor skillnad för både bin, fjärilar och fåglar genom att plantera rätt växter nu – och få en starkare trädgård till våren.

Det menar David Denyer, blomsterexpert på Euroflorist, som vill slå ett slag för höstträdgårdens betydelse för den biologiska mångfalden.

– Många tänker på pollinatörer som något som bara är viktiga under våren och sommaren, men sanningen är att de behöver vårt stöd året runt, säger han i ett pressmeddelande.

Små blommor ger stor effekt

Under hösten och vintern finns det väldigt lite mat kvar för insekter. Därför är blommande växter extra viktiga just då. Några arter blommar faktiskt sent på året – och lockar till sig hungriga bin och andra pollinatörer som fortfarande är aktiva.

Dessutom gör du en insats för framtiden. Insekter som klarar vintern i gott skick är mer effektiva när våren kommer. Det gynnar både din egen trädgård och hela ekosystemet.

– En trädgård som utformas med pollinatörer i åtanke håller sig inte bara vacker under de kalla månaderna, den återkommer också starkare, friskare och mer motståndskraftig år efter år, säger David Denyer.

Fem växter som gör skillnad i höst

Murgröna

Foto: Janerik Henriksson/TT

Blommar sent på året och ger både nektar åt bin och bär till fåglar. Den är tålig, lättskött och ger skydd åt insekter året runt.

Mahonia

Foto: STELLA Pictures/Alamy

Den här busken blommar från november till mars och doftar sött – perfekt för humlor och bin som är vakna vintertid.

Vinterljung

Foto: STELLA Pictures/Alamy

Ger färg i trädgården och mat till bin från december till april. Lätt att lyckas med, även i kalkrik jord.

Julrosor

Foto: Jessica Gow/TT

Blommar mitt i vintern med vackra nickande blommor som bin gärna besöker under milda dagar. Återkommer troget varje år.

Snödroppar

Foto: Christine Olsson/TT

De är de första blommorna på året. När de tittar upp i januari är de ofta enda matkällan för tidiga bin.