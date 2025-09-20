Fem växter som håller din trädgård levande hela vintern

Hösten betyder inte att trädgården är klar för säsongen. Tvärtom kan du göra stor skillnad för både bin, fjärilar och fåglar genom att plantera rätt växter nu – och få en starkare trädgård till våren.
Det menar David Denyer, blomsterexpert på Euroflorist, som vill slå ett slag för höstträdgårdens betydelse för den biologiska mångfalden.
– Många tänker på pollinatörer som något som bara är viktiga under våren och sommaren, men sanningen är att de behöver vårt stöd året runt, säger han i ett pressmeddelande.
Små blommor ger stor effekt
Under hösten och vintern finns det väldigt lite mat kvar för insekter. Därför är blommande växter extra viktiga just då. Några arter blommar faktiskt sent på året – och lockar till sig hungriga bin och andra pollinatörer som fortfarande är aktiva.
Dessutom gör du en insats för framtiden. Insekter som klarar vintern i gott skick är mer effektiva när våren kommer. Det gynnar både din egen trädgård och hela ekosystemet.
– En trädgård som utformas med pollinatörer i åtanke håller sig inte bara vacker under de kalla månaderna, den återkommer också starkare, friskare och mer motståndskraftig år efter år, säger David Denyer.
Fem växter som gör skillnad i höst
Murgröna
Blommar sent på året och ger både nektar åt bin och bär till fåglar. Den är tålig, lättskött och ger skydd åt insekter året runt.
Mahonia
Den här busken blommar från november till mars och doftar sött – perfekt för humlor och bin som är vakna vintertid.
Vinterljung
Ger färg i trädgården och mat till bin från december till april. Lätt att lyckas med, även i kalkrik jord.
Julrosor
Blommar mitt i vintern med vackra nickande blommor som bin gärna besöker under milda dagar. Återkommer troget varje år.
Snödroppar
De är de första blommorna på året. När de tittar upp i januari är de ofta enda matkällan för tidiga bin.