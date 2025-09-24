Nyheter24
Annons
Nyheter /Inrikes /Ulf Kristersson

Ulf Kristersson om ambulansmordet: ”Helt förfärligt”

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 12:54
Uppdaterad: 24 sep. 2025, kl. 13:09
Foto: Fredrik Sandberg/TT & Mats Andersson/TT

Kvinnan dödades i samband med att hon ryckte ut till ett sjukdomsfall. I dag hedrades hon med en tyst minut på ett flertal platser i Sverige. Det som hänt är helt förfärligt, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämnen:

Ulf Kristersson, Hot, Sverige

Klockan 12 på onsdagen samlades blåljuspersonal på räddningstjänsten i Hudiksvall för att hedra kvinnan, som dödades i samband med en ambulansutryckning till Harmånger i Nordanstigs kommun i lördags. Även på många andra platser runt om i landet hedrades hon med en tyst minut och flaggor på halv stång.

Efter dådet har det ställts förnyade krav på att ambulanspersonal måste få veta om det finns kända risker för hot eller våld i samband med en utryckning.

LÄS MER: Avdraget ändras 2026 – kan kosta många svenskar tusenlappar

Ulf Kristersson: "Otroligt tragiskt"

Enligt statsminister Ulf Kristersson (M), som deltog i en tyst minut i samband med ett verksamhetsbesök i Järfälla, pågår en översyn.

– Jag vill inte dra några slutsatser innan det här har utretts ordentligt. Men jag har väldigt stor förståelse för ambulansmedarbetarnas krav, att de måste få veta om det finns hotfulla risker, säger han.

– Det pågår ett arbete och det är otroligt tragiskt att det här kunde hända innan det arbetet är slutfört. Men det bara markerar hur viktigt det är att få regler så att man vet exakt vilken information ambulanser ska få innan man går in.

LÄS MER: Joakim Medin riskerar nio års fängelse

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
12:54
Nyheter
/ Inrikes

Ulf Kristersson om ambulansmordet: ”Helt förfärligt”

Idag
11:28
Nyheter
/ Inrikes

Rymde från häktet – nu skärps domen

Idag
11:04
Nyheter
/ Inrikes

Livstid för mord på 15-åring står fast

Idag
10:50
Nyheter
/ Inrikes

Driftstörningar för Region Gotlands telefoni

Idag
10:28
Nyheter
/ Inrikes

Eltjuvarna som drar mest el i hemmet – många vet inte om det

Idag
09:59
Sport

Kollaps i Morgonstudion – här går allt åt skogen: "Nä hej"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons