Ulf Kristersson om ambulansmordet: ”Helt förfärligt”

Kvinnan dödades i samband med att hon ryckte ut till ett sjukdomsfall. I dag hedrades hon med en tyst minut på ett flertal platser i Sverige. Det som hänt är helt förfärligt, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Klockan 12 på onsdagen samlades blåljuspersonal på räddningstjänsten i Hudiksvall för att hedra kvinnan, som dödades i samband med en ambulansutryckning till Harmånger i Nordanstigs kommun i lördags. Även på många andra platser runt om i landet hedrades hon med en tyst minut och flaggor på halv stång.

Efter dådet har det ställts förnyade krav på att ambulanspersonal måste få veta om det finns kända risker för hot eller våld i samband med en utryckning.

Enligt statsminister Ulf Kristersson (M), som deltog i en tyst minut i samband med ett verksamhetsbesök i Järfälla, pågår en översyn.

– Jag vill inte dra några slutsatser innan det här har utretts ordentligt. Men jag har väldigt stor förståelse för ambulansmedarbetarnas krav, att de måste få veta om det finns hotfulla risker, säger han.

– Det pågår ett arbete och det är otroligt tragiskt att det här kunde hända innan det arbetet är slutfört. Men det bara markerar hur viktigt det är att få regler så att man vet exakt vilken information ambulanser ska få innan man går in.