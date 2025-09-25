Nyheter24
Nyheter /Inrikes

80-tal hjärtsjuka barn friskförklarades av misstag

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 07:28
Uppdaterad: 25 sep. 2025, kl. 07:57
Ett åttiotal hjärtsjuka barn har friskförklarats felaktigt av en och samma läkare i Jönköping. Nu utreder regionen om det finns fler fall. Foto: Johan Nilsson / TT

En läkare i Jönköping har felaktigt friskförklarat ett åttiotal hjärtsjuka barn, rapporterar P4 Jönköping. Hos en del av barnen är hjärtfelen så allvarliga att de nu måste opereras.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

– Så här ska det inte vara, man ska kunna lita på sin läkare. Det här är alldeles för många fall där bedömningen inte hållit måttet, säger barnklinikens verksamhetschef vid sjukhuset till radion.

Barnen som som friskförklarades bedömdes inte behöva opereras eller komma på uppföljande kontroller. Men flera av dem hade fortsatta symptom, såsom andfåddhet och nedsatt ork. När de sökte vård på nytt konstaterade sjukvården att hjärtfelen fanns kvar.

Några av barnens hjärtfel är så allvarliga att de nu måste opereras. En utredning pågår där journalerna till 700 barn, som friskförklarades av läkaren under de sex år hen jobbade där, granskas.

Hittills har bara hälften av de berörda barnen kallats till kontroll. Regionen har också beslutat sig för att granska läkaren ännu längre tillbaka i tiden, varför antalet fall med felaktiga friskförklaringar kan komma att växa.

