80-tal hjärtsjuka barn friskförklarades av misstag

En läkare i Jönköping har felaktigt friskförklarat ett åttiotal hjärtsjuka barn, rapporterar P4 Jönköping. Hos en del av barnen är hjärtfelen så allvarliga att de nu måste opereras.

– Så här ska det inte vara, man ska kunna lita på sin läkare. Det här är alldeles för många fall där bedömningen inte hållit måttet, säger barnklinikens verksamhetschef vid sjukhuset till radion.

Barnen som som friskförklarades bedömdes inte behöva opereras eller komma på uppföljande kontroller. Men flera av dem hade fortsatta symptom, såsom andfåddhet och nedsatt ork. När de sökte vård på nytt konstaterade sjukvården att hjärtfelen fanns kvar.

Några av barnens hjärtfel är så allvarliga att de nu måste opereras. En utredning pågår där journalerna till 700 barn, som friskförklarades av läkaren under de sex år hen jobbade där, granskas.