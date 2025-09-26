Skatteverkets uppmaning väcker frågor: "Hyckleri?"

Skatteverket har i det egna Facebook-flödet delat ett inlägg där man uppmanar en viss grupp att agera snabbt. Det har dock ställts frågor i kommentarsfältet huruvida myndigheten "hycklar".

Då och då går svenska myndigheter och organisationer ut med information till allmänheten. Andra gånger kan det vara riktade uppmaningar där du eller någon annan ombeds att agera inför ett viktigt datum, eller för att helt enkelt se till att rätt information finns lagrad om dig hos myndigheter så som Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten: Du kan förlora 80 000 per år – gör inte misstaget

För ett antal veckor sedan uppmanade Pensionsmyndigheten att man ska ha koll på vad som gäller annars kan det komma att kosta.

Skulle man till exempel ta ut pensionen tidigare än vad riktåldern indikerar kan förlusten i längden uppgå till hela 80 000 kronor, varje år.

Pensionsmyndigheten är dock inte den enda myndighet som nyligen riktat sig till allmänheten. Nu har även Skatteverket gjort detsamma. Och den här gången är målgruppen svenskar som "kan vara på vift ibland".

Skatteverket uppmanar svenska folket: "Kom ihåg att..."

Skatteverket har via den egna Facebook-sidan delat ett inlägg som går ut till alla som flyttat eller ska flytta.

Annons

”Ute på vift ibland? Kom ihåg att du som huvudregel ska folkbokföra dig där du sover flest antal nätter. Kontrollera att dina uppgifter i folkbokföringen stämmer och tänk på att anmäla till Skatteverket när du flyttar”, redogör myndigheten för.

Blandade reaktioner på Skatteverkets inlägg: "Hyckleri?"

Inlägget har dock väckt både irritation och funderingar från olika håll. Några menar att myndigheten förespråkar att det ska gå fort när medborgare ska följa lagar och regler men när myndigheten ska korrigera något de ansvarar för, exempelvis att någon när felaktigt folkbokförd på ens adress, då tar det tid.

Annons

”Kul att ni förespråkar det, då ska det minsann gå undan, när medborgaren själv ska följa lagarna. Samtidigt som det tar år av utredning för att bli av med någon som felaktigt folkbokför sig hos någon annan. Kallas inte sånt hyckleri?”, undrar personen.

En annan undrar vilka skyldigheter hen har om man exempelvis är bosatt i skogen.

”Om jag vill bo i en koja ute i skogen och inte ha något med samhället alls att göra då?”, undrar personen.

En tredje person tycker att det är högst ironiskt att man har dialog med myndigheten via ett kommentarsfält, när informationen är allmän och går att hitta på nätet.

LÄS MER: Enkla knepet kan spara dig tusenlappar på bolånet

