Hyran kan stiga med 94 procent för vissa i Stockholm

Marknadshyror kan ge miljardvinster – men också stora hyreshöjningar. Det konstateras i en ny rapport som blåser liv i frågan om hyresregleringen.

En ny rapport från Stockholms Handelskammare visar att dagens hyresreglering kostar samhället 13,6 miljoner kronor per år i välfärdsförlust. Förlusten uppstår främst i storstadsregionerna och beror oftast på att bostäderna inte används effektivt.

Rapporten är skriven av Herman Donner, universitetslektor vid Tekniska högskolan i Stockholm. Enligt Donners beräkningar kräver en avreglerad hyresmarknad ett ökat behov av bostadsstöd på ungefär 6 miljoner kronor årligen, vilket är mindre än hälften av dagens välfärdsförluster.

– Hyresmarknaden har blivit en bromskloss för Sveriges utveckling. Vi förlorar miljarder varje år på ett system som låser in människor i fel bostäder och stänger ute dem som verkligen behöver komma in. Det är orimligt att en så grundläggande fråga för människors liv och för näringslivets konkurrenskraft får fortsätta vara fastlåst, säger Daniella Waldfogel, vd för Stockholms Handelskammare.

Boendekostnader kan fördubblas i centrala Stockholm

Rapporten visar också att om hyrorna sätts fritt, ökar de mest i områden där folk redan har höga inkomster. Detta skulle innebära att stöd då kan riktas till ekonomiskt utsatta hushåll.

Enligt Dagens Nyheter tolkning av statistiken skulle därför de största förlorarna vid övergången till fri hyressättning vara befintliga hyresgäster i attraktiva lägen. Boende i Stockholms innerstad kan förvänta sig en hyreshöjning på 94 procent om marknadshyra infördes, enligt Donners beräkningar. Men även på platser utanför citykärnan förväntas en hyreshöjning, bland annat på Södermalm med 64 procent och i Bromma med 29 procent.

Handelskammarens förslag

Handelskammaren i Stockholm arbetar för att systemet förändras stegvis genom avreglering. Deras åtgärdsplan är följande: