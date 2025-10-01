Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Uppdrag Granskning

Varannan pitbullägare dömd för brott: "Kriminella personer"

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 08:22
Uppdaterad: 1 okt. 2025, kl. 09:45
Bilder på kamphundar.
Varannan pitbullägare är dömd för brott: "Kriminella personer". Foto: Anders Wiklund/TT/Julio Cortez/TT

Nästan hälften av ägarna till pitbullterrierhundar har lagförts för brott, enligt SVT:s Uppdrag Granskning.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Uppdrag Granskning, Sverige

När det gäller hundraserna american bully, amstaff och amerikansk bulldog är mer än en tredjedel av ägarna dömda, enligt Uppdrag Granskning.

Som jämförelse har endast sju procent av ägarna till de vanligaste hundarna, labrador- och golden retriever, dömts för brott.

LÄS MER: Dubbelt så dyr el – smällen i höst

Varannan pittbullägare är dömd för brott

När det gäller specifikt våldsbrott är skillnaden ännu större. Där är andelen dömda bland pitbullägare 13 gånger så stor som bland de vanligaste hundraserna, enligt UG:s granskning.

Under de senaste fem åren har ägare av american bully som toppar listan. Blandrasen har blivit allt populärare i Sverige.

LÄS MER: Varning för livsfarlig bilbarnstol – delar kan lossna

Kriminella använder  hundar för fel syften

Programmet tar också upp flera allvarliga fall där kamphundar attackerat människor och andra hundar, och där myndigheter har agerat otillräckligt.

— Tyvärr är det så att de också drar till sig till kriminella personer som använder hundar för fel syften, säger Sirkku Sarenbo, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, till UG.

Kommentarer

