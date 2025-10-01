Nästan hälften av ägarna till pitbullterrierhundar har lagförts för brott, enligt SVT:s Uppdrag Granskning.

När det gäller hundraserna american bully, amstaff och amerikansk bulldog är mer än en tredjedel av ägarna dömda, enligt Uppdrag Granskning.

Som jämförelse har endast sju procent av ägarna till de vanligaste hundarna, labrador- och golden retriever, dömts för brott.

Varannan pittbullägare är dömd för brott

När det gäller specifikt våldsbrott är skillnaden ännu större. Där är andelen dömda bland pitbullägare 13 gånger så stor som bland de vanligaste hundraserna, enligt UG:s granskning.

Under de senaste fem åren har ägare av american bully som toppar listan. Blandrasen har blivit allt populärare i Sverige.

Kriminella använder hundar för fel syften

Programmet tar också upp flera allvarliga fall där kamphundar attackerat människor och andra hundar, och där myndigheter har agerat otillräckligt.