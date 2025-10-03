Listeriafallen har ökat – så många insjuknade 2015-2024

Antalet listeriafall har ökat sedan 2000-talet, enligt Folkhälsomyndigheten. Nyheter24 har kikat närmare på hur utvecklingen sett ut under de senaste tio åren.

Det var tidigare i veckan som det första larmet om ett listeriautbrott, efter besök på Stockholmskrogen Coco & Carmen, kom. Initialt var det tal om en handfull personer som drabbats av listeria, men under de senaste dagarna tycks omfattningen på utbrottet ha ökat.

Region Stockholm uppgav under torsdagen att ett 20-tal patienter vårdats på sjukhus för misstänkt listeriainfektion efter besök på restaurangen. Även matgäster från Uppsala, Örebro och Östergötland ska ha uppsökt vård för misstänkt listeria, enligt TT. Totalt kan det röra sig om så många som 400 personer som, mellan den 23 och 27 september, besökt och därmed riskerar att ha fått i sig listeriabakterier, rapporterar P4 Stockholm. Samtliga har kontaktats av Smittskydd Stockholm.

– Vi tänker att fler kan ha symtom. Därför vill vi inkludera dem i smittspårningen, säger smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund till radiokanalen.

Coco & Carmen år 2019. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Folkhälsomyndigheten inkopplade efter listeriautbrottet på Coco & Carmen

Utbrottets omfattning har pekats ut som "mycket ovanligt" av Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, vilka kopplats in för att samordna mellan regionerna. Normalt sett är det vissa riskgrupper – äldre, gravida och personer med nedsatt immunförsvar – som blir allra värst drabbade av listeriabakterien. Men nu har alltså ett stort antal människor insjuknat med symtom som kräkningar, diarréer och feber. I fyra bekräftade fall har personerna också drabbats av sepsis till följd av listeriainfektionen.

Annons

– Där är vi lite rädda, för i övrigt är det vanliga med listeria att de flesta människor blir ganska lindrigt sjuka, säger Sturegård till TT.

Erik Sturegård. Foto: Pressbild/Folkhälsomyndigheten

Det här är listeria Hur får man listeria? Listeria monocytogenes är en bakterie som orsakar listeriainfektion. Bakterien, som finns i jord, vatten och i tarmen hos många däggdjur, kan leda till sjukdom hos djur såväl som människor. Människor som smittas gör i regel det via förorenade livsmedel. Vanliga risklivsmedel är färdigrätter, förpackade charkvaror, rökt eller gravad lax och andra livsmedel med lång hållbarhetstid.

Listeria monocytogenes är en bakterie som orsakar listeriainfektion. Bakterien, som finns i jord, vatten och i tarmen hos många däggdjur, kan leda till sjukdom hos djur såväl som människor. Människor som smittas gör i regel det via förorenade livsmedel. Vanliga risklivsmedel är färdigrätter, förpackade charkvaror, rökt eller gravad lax och andra livsmedel med lång hållbarhetstid. Vilka drabbas främst av listeria? Listeriainfektion drabbar framförallt äldre, gravida och personer med nedsatt immunförsvar. Dessa benämns som riskgrupper.

Listeriainfektion drabbar framförallt äldre, gravida och personer med nedsatt immunförsvar. Dessa benämns som riskgrupper. Vilka är symtomen på en listeriainfektion? Vanligtvis drabbas man inte av några symtom alls om man inte ingår i någon av riskgrupperna, men det förekommer symtom som kräkningar och diarré. Personer i riskgrupperna riskerar att drabbas av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation.

Vanligtvis drabbas man inte av några symtom alls om man inte ingår i någon av riskgrupperna, men det förekommer symtom som kräkningar och diarré. Personer i riskgrupperna riskerar att drabbas av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. Är listeriainfektion en anmälningspliktig sjukdom? Enligt smittskyddslagen är listeriainfektion en anmälningspliktig sjukdom. Positiva provsvar ansmäls därför från laboratorier till regionens smittskyddsläkare såväl som till Folkhälsomyndigheten. Källa: Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten

Magnus Gisslén efter listeriautbrottet: Sett en ökning

En som inte är förvånad över utbrottets omfattning är Magnus Gisslén, tidigare statsepidemiolog. I en intervju med GP uppger Gisslén att listeriafallen ökat under de senaste åren och att siffrorna för 2025 hittills sticker ut.

Annons

– I år har vi redan sett 90 fall, när det vanligtvis brukar landa på omkring hundra totalt. Vi får se var det landar.

Skälen till ökningen har man ännu inte kunna slå fast. En bidragande orsak skulle, enligt Gisslén, kunna vara att vi i dag har en mer avancerad sjukvård, vilket i sin tur gör att människor i högre grad överlever sjukdomar. Dessa lever inte sällan med nedsatt immunförsvar och detta gör att de i större utsträckning riskerar att insjukna i listeriainfektioner.

– Tillsammans med en åldrande befolkning bidrar det sannolikt till fler fall, men det kan också finnas andra orsaker, säger han till tidningen.

Magnus Gisslén. Foto: Oscar Olsson/TT

Antalet fall av listeria per år

Så hur ser utvecklingen egentligen ut? Nyheter24 har tittat närmare på Folkhälsomyndighetens sjukdomsstatistik för samtliga inrapporterade listeriainfektioner mellan 2015 och 2024. Totalt rör det sig om 1 004 listeriafall under denna tidsperiod.

Annons

Flest fall, inom tioårsspannet, rapporterades in under 2023. Då registrerades 131 listeriafall, där medianåldern bland de insjuknade var 77 år. Minst antal fall – 68 stycken – rapporterades in år 2016.

"Dock visar en trendanalys en uppåtgående trend av listerios från 1983 till 2016, med en ökning av incidensen med 15 procent per fem år", betonade Folkhälsomyndigheten emellertid i 2016 års rapport.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Efter 2016 ökade antalet fall successivt fram till 2020 då 88 listeriainfektioner rapporterades in – att jämföra med 113 året dessförinnan.



"Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar", skrev Folkhälsomyndigheten då och lyfte återigen en mer övergripande uppåtgående trend:

"Sammantaget minskade antalet listeriafall 2020 jämfört med 2019 men sett över en längre tidsperiod ses en uppåtgående trend av listerios i Sverige."



Under de fyra efterföljande åren rapporterades 107, 125, 131 och 114 fall.

Bild: Nyheter24 Källa: Folkhälsomyndigheten