Nyheter24
Nyheter /Inrikes /Stockholm

Greta Thunberg har landat på Arlanda

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 16:43
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 17:06
Greta Thunberg.
Greta Thunberg och aktivister från Global Sumud Flotilla anländer till Arlanda med flyg från Aten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Svenska Palestinaaktivister som frihetsberövades av Israel på internationellt vatten i förra veckan har landat på Arlanda. En av svenskarna är Greta Thunberg.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Wilma Kloo
Wilma Kloo,
Reporter

Ämnen:

Stockholm, Greta Thunberg, Arlanda

En stor folksamling hade bildats i ankomsthallen på Arlanda, bland annat skanderades slagord om att befria Palestina. Greta Thunberg svarade inte på några frågor från den församlade presskåren – hennes team uppmanade alla att komma till en presskonferens på Sergels torg i centrala Stockholm senare under kvällen.

Ankomsthallen på Arlanda. Foto: Fredrik Sandberg/TT

LÄS MER: Utrikesministern kritisk – 70 000 mejl till UD om Gazakonvoj

Aktivisternas mål

Aktivisterna ingick i den internationella organisationen Global Sumud Flotilla som försökte ta sig havsvägen till Gaza för att lämna förnödenheter och bryta den israeliska blockaden av det krigshärjade området.

MISSA INTE: SD vill granska bistånd till islamistiska grupper

Fakta: Global Sumud Flotilla

Gazakonvojen Global Sumud Flotillas (GSF) bestod av runt 40 båtar med flera hundra aktivister, journalister och parlamentariker ombord. Nio svenskar, bland dem klimataktivisten Greta Thunberg och riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas (tidigare V), fanns med på resan som påbörjades i Barcelona i slutet av augusti.

Konvojens mål var att bryta Israels blockad av Gaza och leverera nödhjälp. När fartygen närmade sig Gazaremsan på kvällen den 1 oktober inledde den israeliska marinen bordning av båtarna, som då befann sig på internationellt vatten.

Över 400 människor har frihetsberövats och förts till Israel. Många av dem till fängelset Ketziot i Negevöknen. Av de fler än 150 aktivister som hittills utvisats ur landet vittnar många om missförhållanden och kränkningar och att de inte fått träffa juridiska ombud.

Även i juni stoppades Greta Thunberg och andra aktivister av Israel på internationellt vatten, väster om Gaza. De fördes då till israeliskt förvar och skickades senare hem.

