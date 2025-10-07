Greta Thunberg har landat på Arlanda

En stor folksamling hade bildats i ankomsthallen på Arlanda, bland annat skanderades slagord om att befria Palestina. Greta Thunberg svarade inte på några frågor från den församlade presskåren – hennes team uppmanade alla att komma till en presskonferens på Sergels torg i centrala Stockholm senare under kvällen.
Aktivisternas mål
Aktivisterna ingick i den internationella organisationen Global Sumud Flotilla som försökte ta sig havsvägen till Gaza för att lämna förnödenheter och bryta den israeliska blockaden av det krigshärjade området.