Greta Thunberg har landat på Arlanda

Gazakonvojen Global Sumud Flotillas (GSF) bestod av runt 40 båtar med flera hundra aktivister, journalister och parlamentariker ombord. Nio svenskar, bland dem klimataktivisten Greta Thunberg och riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas (tidigare V), fanns med på resan som påbörjades i Barcelona i slutet av augusti.

Konvojens mål var att bryta Israels blockad av Gaza och leverera nödhjälp. När fartygen närmade sig Gazaremsan på kvällen den 1 oktober inledde den israeliska marinen bordning av båtarna, som då befann sig på internationellt vatten.

Över 400 människor har frihetsberövats och förts till Israel. Många av dem till fängelset Ketziot i Negevöknen. Av de fler än 150 aktivister som hittills utvisats ur landet vittnar många om missförhållanden och kränkningar och att de inte fått träffa juridiska ombud.

Även i juni stoppades Greta Thunberg och andra aktivister av Israel på internationellt vatten, väster om Gaza. De fördes då till israeliskt förvar och skickades senare hem.