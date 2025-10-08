Oroväckande utveckling för Sveriges äldre: "Allvarligt"

I en kartläggning av den kommunala offentliga måltidsverksamheten ser Livsmedelsverket försämringar för på flera områden för landets äldre. Nyheter24 har pratat med myndigheten om vad man som anhörig kan göra.

Genom en ny kartläggning av kommunal offentlig måltidsverksamhet, där 241 av Sveriges 290 kommuner deltog, kan Livsmedelsverket konstatera att det under 2024 endast var 45 procent av kommunerna som erbjöd olika typer av måltidsstöd till personer med hemtjänst. Detta jämför med 50 procent 2021, vilket var senaste gången man gjorde en liknande kartläggning. Myndigheten beskriver det hela som en "oroande utveckling" sedan äldre löper större risk för undernäring.

– Färre kommuner erbjuder till exempel ledsagning till restaurang och endast fem procent erbjuder en ”måltidsvän”, det vill säga någon att äta tillsammans med i hemmet. Att äta ensam ökar risken för undernäring, det är ett allvarligt tillstånd som ofta gör att man inte kan bo kvar hemma, säger Emelie Elin på Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, i ett pressmeddelande.



Foto: Tim Aro/TT

Livsmedelsverket: Försämring även på äldreboenden

Även för seniorer som bor vid äldreboenden ser man en försämring. Sex måltider per dag – som är Livsmedelsverkets rekommendation – erbjuds på samtliga äldreboenden i endast sex av tio kommuner, vilket även det är en minskning jämfört med för fyra år sedan.

Annons

– Ju mindre portioner den äldre orkar äta desto fler små måltider behövs. För att det ska fungera i praktiken behövs rutiner för samtliga måltider som behöver erbjudas. Sådana rutiner saknas alltså på 40 procent av de kommunala äldreboendena, säger Emelie Elin i pressmeddelandet.

Myndigheten pekar på de senaste årens ekonomiska utmaningar, med hög inflation och stigande livsmedelskostnader, som potentiella skäl till att kommunerna behövt prioritera om.

– Försämringar kring måltidsutbudet riskerar att drabba en särskilt utsatt grupp. Vi vet att måltiderna har stor betydelse för äldres livskvalitet och möjlighet att vara aktiva. Är man undernärd har man större vårdbehov, så för både individen och samhället finns det starka skäl att jobba förebyggande.

Foto: Oscar Olsson/TT

Det kan du göra för äldre anhöriga

Men hur ska man då, som anhörig till någon med hemtjänst eller någon som är bosatt på äldreboende, förhålla sig till den här utvecklingen? Nyheter24 frågade Emelie Elin.

Annons

– Man ska vara uppmärksam på om man går ner i vikt, och om man har minskad aptit och olust att äta. Den typen av signaler, förklarar hon och fortsätter:

– De äldre anhöriga kanske redan finns i omsorgen och har insatser från kommunen. Om man ser att maten inte fungerar längre är det viktigt att kontakta biståndshandläggaren för att få mer stöd kring måltiderna. Kanske kan man också få hjälp av en dietist. Vi vet hur viktiga de här tidiga insatserna är. Så ta hjälp tidigt.

Att, i den mån man kan, finnas där för den anhöriga pekas också ut som betydelsefullt.