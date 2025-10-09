Billys släpper dessertpizzor: "En besvikelse"

Billys släpper nya pizzor, denna gång som desserter. Nyheter24-redaktionen har testat alla smaker. Vad var gott och vad var inte?

Billys, kända för sina snabbvärmda pizzor och studentvänliga priser, skakar om frysdisken igen. Denna gång handlar det inte om en ny variant av Vesuvio eller en pepperoni med hetta. Istället kliver de in på ett helt nytt område.

Med sin nya lansering "Billys Big Bang" tar företaget ett kliv utanför sin comfortzone. Bland nyheterna finns inte bara gigantiska SuperSize-pizzor, utan också ett koncept som kanske höjer ögonbrynen för många, nämligen dessertpizzor.

Men hur smakar egentligen en kanelbulle i pizzaform? Redaktionen på Nyheter24 har testat hela sortimentet, och omdömena spretar.

Billys Sweet – sockerchock i pizzaform

Billys nya dessertlinje "Sweet" beskrivs av företaget själva som ett modigt steg, utan ost och tomatsås, bara en dessert, enligt produktutvecklaren Frida Nordgren från Dafgårds.

Resultatet är tre varianter som ska smaka fikafavoriter, men se ut och tillagas som en Billyspizza. Vi pratar bulldeg fylld med smaker som äppelpaj, kanelbulle och salt karamell.

Nyheter24:s redaktion testade alla tre nyheter – så gick tankarna.

Äppelpaj – "överraskande god"

Flera i redaktionen föll för äppelpajen, även om ingen orkade äta upp en hel.

– Överraskande god, om än lite konstgjord smak. Dela med en kompis eller fem, för du orkar absolut inte äta hela själv, säger en testare och ger den 7 av 10 pizzaslices.

En annan instämmer:

– Äppelpaj var kanon. Den var varm, mastig och ett riktigt gott mellanmål om man är både hungrig och sötsugen, säger en annan och ger den 6 av 10 slices.

Cinnamon Bun – "bättre än väntat"

Kanelbullen i en pizza gjorde också vissa testare glada, även om den ansågs vara lite för mäktiga för en ensam ätare.

– Verkligen oväntat god. Hade en känsla av att den skulle vara lite mastig, vilket till viss del stämde. Att trycka en hel pizza vore en utmaning. Kanon att dela med någon med vaniljglass som komplement, säger en på redaktionen och ger pizzan 6 av 10 slices.

Salted Caramel – besvikelse eller god?

Här går tämligen åsikterna isär. En av testarna blev riktigt positivt överraskade.

– Precis som Cinnamon Bun är denna väldigt mastig, men utöver det slår den Cinnamon bun i smak. En mycket positiv upplevelse. 7 av 10 ger jag pizzan.

Men en annan var helt annat än imponerad.

– Salted Caramel var en besvikelse. Jag tänkte knäckigt, sött och lite kanderat. Istället fick man en medioker pizza med smak av, något oklart sött och degigt, säger ätaren och ger den endast 2 av 10 slices.

Summering: Spännande idé – men inte för alla

Billys Sweet är utan tvekan ett oväntat drag i frysdisken i år. Konceptet är lekfullt, förpackningen känns igen, men smaken gör att det kanske inte blir en ny favorit för alla.

Det finns potential, särskilt om du gillar sockerstinna mellanmål, men ät gärna pizzorna i sällskap.

Dessertpizzorna släpptes vecka 40 där Apple Pie säljs i Willys och Hemköp, och både Cinnamon bun och Salted Caramel hittas i alla matbutiker, meddelade Billys i ett pressmeddelande.