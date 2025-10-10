Nyheter24
Arlanda

Polisens varning till Arlanda-resenärer inför söndag

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 14:51
Genrebilder. Foto: Oscar Olsson/TT & Henrik Montgomery/TT

Från och med söndag 12 oktober införs ett nytt gränskontrollsystem på alla svenska gränsövergångar med förbindelser till länder utanför Schengenområdet.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Ämne:

Arlanda

Det innebär bland annat att personer utan EU-medborgarskap som reser in och ut från Schengenområdet måste registrera kortare in- och utresor, lämna fingeravtryck och fotas, något Nyheter24 tidigare rapporterat. 

Polisen varnar för köbildning på Arlanda

Polisen varnar nu för att det nya systemet kan innebära köer, och betonar att det kan bli extra rörigt de första dagarna efter att systemet införs, särskilt på Arlanda, där många resenärer passerar gränskontrollen.

– Det innebär att många resenärer på Arlanda kommer påverkas och att det inledningsvis finns risk för köer vid gränskontrollen, säger Christina Stenbäck, operativt ansvarig för införandet av Entry Exit System i region Stockholm, i ett uttalande.

Även EU-medborgare kan påverkas

Personer med uppehållstillstånd i Sverige och EU-medborgare omfattas inte av det nya systemet, men även de kan påverkas.

"Passagerare som ska resa till ett land utanför EU eller Schengenområdet uppmanas därför ha en extra tidsmarginal på flygplatsen", skriver polisen på sin hemsida.

