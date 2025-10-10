Så här skyddar du ditt fritidshus i vinter – undvik dyra skador

Ett dåligt vinterförberett fritidshus kan bli en dyr historia. Genom att se över vattenledningar, värme, tomt och säkerhet minskar risken för skador när huset står tomt under vintern.

Att glömma några små detaljer när man lämnar sommarstugan för vintern kan få stora konsekvenser. Frusna rör, möss i köksskåpen eller stormskador på taket är sånt man helst vill slippa när man kommer tillbaka till våren.

Vatten och värme – det viktigaste först

Det absolut viktigaste att hålla koll på är vattnet. Om du inte tänker ha värme på hela vintern – se till att stänga av huvudkranen och tömma alla ledningar. Glöm inte varmvattenberedaren och toalettcisternerna.

– Den vanligaste skadan uppstår när vatten i rören fryser och expanderar så att rören går sönder, vilket ofta kan leda till läckage, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam, i ett pressmeddelande.

Om du istället låter värmen vara på, så behöver du hålla minst 10–15 grader inomhus – särskilt i badrum och kök där det lätt blir kallt.

Säkra tomten

Det är inte bara huset du ska tänka på. Stormar och kraftiga vindar blir vanligare på hösten och vintern, och det kan gå snabbt när vädret slår om. Kolla därför tomten innan du drar.

Plocka in eller förankra utemöbler och lösa grejer. Ta ner gamla grenar eller träd som kan falla. Rensa hängrännor och stuprör från löv så att det inte blir stopp – eller is när kylan kommer.

– Genom att rusta både huset och tomten för värsta tänkbara väder kan du minska risken för kostsamma skador, säger Håkan Franzén på Trygg-Hansa.

Möss, inbrott och andra objudna gäster

Ett annat klassiskt vinterproblem i fritidshus är objudna gäster. Möss tar sig in genom minsta springa och älskar att bo i skåp fulla med matrester.

Så – töm kyl, frys och skafferi, och städa ordentligt innan du lämnar.

Sen har vi inbrotten. När huset står tomt i månader är det extra utsatt. Här är några enkla sätt att minska risken: