Efter 13 år: Man gripen i Wien för mord i Göteborg

Publicerad: 11 okt. 2025, kl. 14:11
Uppdaterad: 11 okt. 2025, kl. 15:17
Mordet skedde i september 2012, då en 26-årig man sköts ihjäl vid en spårvagnshållplats. Foto: Tim Aro/TT & Johan Nilsson/TT

En man har gripits i Wien, misstänkt för ett 13 år gammalt mord i Västra Frölunda i Göteborg

En man har gripits i Wien i Österrike för ett mord i Västra Frölunda i Göteborg för 13 år sedan, uppger polisen.

Mannen häktades i sin utevaro i mars i år och har sedan dess varit internationellt efterlyst. På fredagen greps han av polisen i Österrike.

Mordet skedde i september 2012, då en 26-årig man sköts ihjäl vid en spårvagnshållplats i Västra Frölunda.

Den gripne mannen har enligt polisen en ”framträdande ställning” i den kriminella miljön. Förutom mord är han också misstänkt för mordförsök på andra som riskerade att träffas av skotten.

