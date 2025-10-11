Efter 13 år: Man gripen i Wien för mord i Göteborg

En man har gripits i Wien i Österrike för ett mord i Västra Frölunda i Göteborg för 13 år sedan, uppger polisen.
Mannen häktades i sin utevaro i mars i år och har sedan dess varit internationellt efterlyst. På fredagen greps han av polisen i Österrike.
Mordet skedde i september 2012, då en 26-årig man sköts ihjäl vid en spårvagnshållplats i Västra Frölunda.
Den gripne mannen har enligt polisen en ”framträdande ställning” i den kriminella miljön. Förutom mord är han också misstänkt för mordförsök på andra som riskerade att träffas av skotten.