Efter 13 år: Man gripen i Wien för mord i Göteborg

En man har gripits i Wien, misstänkt för ett 13 år gammalt mord i Västra Frölunda i Göteborg

En man har gripits i Wien i Österrike för ett mord i Västra Frölunda i Göteborg för 13 år sedan, uppger polisen.



Mannen häktades i sin utevaro i mars i år och har sedan dess varit internationellt efterlyst. På fredagen greps han av polisen i Österrike.

Mordet skedde i september 2012, då en 26-årig man sköts ihjäl vid en spårvagnshållplats i Västra Frölunda.