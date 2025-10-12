Man riktade gevär från fönster på Södermalm – greps av polis

En man i 55-årsåldern greps efter en insats på Mariatorget i Stockholm där ett vapen ska ha riktats ut från ett fönster. Polisen utreder händelsen vidare.

En man i 55-årsåldern har gripits under natten efter att ha riktat ett gevär ut från ett fönster på Mariatorget på Södermalm i Stockholm.



— Vi fick ett samtal strax före klockan 03 om att man sett en gevärspipa peka ut ur ett fönster, säger polisens presstalesperson Ola Österling till TT.

Aftonbladet, som var först med att rapportera om händelsen, har tagit del av en film av händelseförloppet. I den syns enligt tidningen hur mannen står i fönstret och siktar ner på gatan med ett kraftigt gevär. I ett annat klipp syns hur en uniformerad polis siktar upp mot huset med ett förstärkningsvapen.

Insatsstyrkan gick in i lägenheten och mannen greps. I lägenheten hittades fler vapen och ammunition som omhändertogs av polis, säger Österling till TT.

Arg på den höga ljudnivån

Enligt polisen motiverade mannen sitt agerande med att han var arg på den höga ljudnivån från bilarna, som spelade musik.

Aftonbladet har talat med ett vittne till händelsen.

— Det var några raggare som stod på andra sidan gatan och spelade hög musik. En kvinna kastade en flaska mot dem och efter det kom en man ut med en hagelbössa i fönstret, säger han.