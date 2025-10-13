150 000 svenskar får viktigt brev från Pensionsmyndigheten

Det pågår just nu en förändring av premiepensionen som berör flera tusentals svenskar. Vad gäller egentligen och hur påverkas du?

Just nu genomgår premiepensionens fondtorg en stor förändring. För hundratusentals svenskar kan det innebära nya valmöjligheter, eller kanske färre. Oavsett hur man ser på det krävs det att sparare sätter sig in i sina alternativ.

Bakom förändringen står ett större arbete med att förenkla och kvalitetssäkra fondutbudet. Men vad betyder det för dig som pensionssparare – och vad bör du tänka på just nu?

Vad är premiepensionen?

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen och utgör cirka 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Den placeras i fonder som man själv kan välja via Pensionsmyndighetens fondtorg. Om man inte gör något val placeras pengarna i det statliga alternativet AP7 Såfa, även kallat "soffliggarfonden".

Till skillnad från inkomstpensionen, som är statligt förvaltad och följer inkomstutvecklingen i Sverige, är premiepensionen en fondsparform där man själv bär både möjligheten till en högre avkastning, och risken till förlust, enligt Pensionsmyndighetens egna hemsida.

Stor utrensning på fondtorget

Just nu genomför Pensionsmyndigheten en omfattande förändring av premiepensionens fondtorg. Målet är att minska antalet fonder och höja kvaliteten på de som är kvar. Det innebär att många fonder tas bort, och hittills har cirka 250 000 fått sina placeringar flyttade, eller själva valt nya.

Ytterligare 150 000 personer väntas få brev från Pensionsmyndigheten inom kort med information om att deras nuvarande fonder försvinner. De erbjuds få möjligheten att välja nya fonder, annars sker en automatiskt omplacering till en liknande fond.

– Premiepensionen kommer för väldigt många att utgöra en väsentlig del av den framtida pensionen. Den pågående minskningen av antalet fonder på Fondtorget, är för många sparare snarare positiv än negativ, eftersom det blir lättare att välja, säger Swedbanks och sparbankernas privatekonom Arturo Arques i ett pressmeddelande.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Se hela pensionen som en portfölj

Enligt Arques är det viktigt att se pensionssparandet som en helhet, inte bara som isolerade delar. Många har till exempel tjänstepension, privat pensionssparande och den allmänna pensionen.

– Men det många missar är att se alla delar av sitt pensionssparande som en enhetlig sparportfölj, och utifrån helheten anpassa pensionssparandet så att det stämmer med den egna riskprofilen, med till exempel hälften aktier och hälften räntebärande, säger Arturo Arques.

Det är ett vanligt misstag att ha för låg risk i alla delar, eftersom att inkomstpensionen kan liknas vid en ränteplacering. Då bör man istället maximera aktiedelen i premiepensionen, enligt Arques, särskilt när avgifterna är så låga och fonderna redan är kvalitetssäkrade av Pensionsmyndigheten.

Våga ha 100 procent aktiefonder

– Det gör att man alltid ska välja att ha 100 procent aktiefonder i premiepensionen och kompensera det genom att ha en högre andel räntefonder i någon annan del av sitt totala pensionssparande, menar Arturo Arques.

Han påminner om att AP7 Såfa automatiskt minskar sin aktieandel efter 56 års ålder, vilket ger ytterligare anledning att fundera på fördelningen.

Att göra aktiva val i premiepensionen kan alltså ha stor påverkan på framtida pension. Men det krävs att man tar sig tid att sätta sig in i både sin egen riskprofil och hur hela pensionssparandet är uppbyggt.

Tänk på detta