Swish strula för vissa i dag – det är anledningen

Natten den 14 oktober kommer Swish att ha ett planerat underhåll som kan påverka en hel del personer.

Under natten till den 13 oktober hade Swedbank en kortare driftstörning kunde påverka Swish-transaktioner för alla Swedbanks kunder. Problemet kunde snabbt åtgärdas och redan klockan 01.52 markerades störningen som åtgärdad.

Även Länsförsäkringar hade problem med Swish den 13 oktober. Efter lunchtid på måndagen skrev de att man hade en pågående utredning av störningar. Men bara några minuter senare ska problemet ha varit löst, enligt Swish.

Då kan Swish strula för vissa användare

Men redan den 14 oktober kan appen komma att strula igen för vissa användare.

Anledningen är att Ica Banken och Handelsbanken ska ha planerade underhåll som kan komma att påverka vissa Swish-transaktioner.

Det planerade underhållet mellan 14 oktober och 15 oktober kommer att pågå mellan klockan 23.00–01.00 för Ica Bankens kunder och mellan klockan 23.50 och 00.10 för Handelsbankens kunder.

Så förbereder du dig för ett planerat underhåll

Det finns flera sätt att förbereda sig inför ett planerat underhåll på Swish. Man kan bland annat följa sidan status.swish.nu som uppdateras i realtid om appens status. Utifrån den får man reda på planerade stopp och kan planera att ta med sig kort eller kontanter och inte förlita sig på att det ska gå att Swisha.

Om man är osäker på om ens Swish gått igenom kan det vara bra att dubbelkolla detta i sin internetbank. Om betalningen inte syns där har inga pengar dragits.