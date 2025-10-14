SD kräver folkomröstning om grundlagsändring

Sverigedemokraterna vill att en folkomröstning hålls i Sverige avseende en förändring av grundlagen, det framförde partiledaren Jimmie Åkesson på en pressträff under tisdagen.

Partiet motsätter sig nämligen förslaget som innebär att det i framtiden ska krävas två tredjedelars majoritet vid det andra riksdagsbeslutet för att en grundlagsändring ska kunna gå igenom, rapporterar Aftonbladet.

– Vi riskerar att inte kunna hålla jämna steg med omvärlden om det här förslaget går igenom, säger paritledare Jimmie Åkesson.

Partiledare Jimmie Åkesson (SD) håller en pressträff i Riksdagens presscenter för att presentera en framställan om folkomröstning om förslag om grundlagsändringar. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Jimmie Åkesson: En skarp uppmaning till övriga partier

Nu vill Åkesson se att en folkomröstning äger rum gällande grundlagsändringarna, inte minst för skicka en tydlig uppmaning till andra svenska partier.