SD kräver folkomröstning om grundlagsändring

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 10:41
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 10:48
Jimmie Åkesson och Sverigedemokraternas logga.
Sverigedemokraterna vill folkomrösta om förändring av grundlagen. Foto: Fredrik Sandberg/TT & Johan Nilsson/TT

Sverigedemokraterna vill att en folkomröstning hålls i Sverige avseende en förändring av grundlagen, det framförde partiledaren Jimmie Åkesson på en pressträff under tisdagen.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Sverigedemokraterna, Politik, Sverige, Grundlag

Partiet motsätter sig nämligen förslaget som innebär att det i framtiden ska krävas två tredjedelars majoritet vid det andra riksdagsbeslutet för att en grundlagsändring ska kunna gå igenom, rapporterar Aftonbladet.

– Vi riskerar att inte kunna hålla jämna steg med omvärlden om det här förslaget går igenom, säger paritledare Jimmie Åkesson.

Partiledare Jimmie Åkesson (SD) håller en pressträff i Riksdagens presscenter för att presentera en framställan om folkomröstning om förslag om grundlagsändringar. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Jimmie Åkesson: En skarp uppmaning till övriga partier

Nu vill Åkesson se att en folkomröstning äger rum gällande grundlagsändringarna, inte minst för skicka en tydlig uppmaning till andra svenska partier.

– Inte minst för att om det är så att övriga partier inte ändrar sig så blir det åtminstone en väldigt skarp uppmaning till övriga partier att ta det här ärendet ett varv till.

SD kräver folkomröstning om grundlagsändring

