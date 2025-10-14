SD kräver folkomröstning om grundlagsändring

Partiet motsätter sig nämligen förslaget som innebär att det i framtiden ska krävas två tredjedelars majoritet vid det andra riksdagsbeslutet för att en grundlagsändring ska kunna gå igenom, rapporterar Aftonbladet.
– Vi riskerar att inte kunna hålla jämna steg med omvärlden om det här förslaget går igenom, säger paritledare Jimmie Åkesson.
Jimmie Åkesson: En skarp uppmaning till övriga partier
Nu vill Åkesson se att en folkomröstning äger rum gällande grundlagsändringarna, inte minst för skicka en tydlig uppmaning till andra svenska partier.
– Inte minst för att om det är så att övriga partier inte ändrar sig så blir det åtminstone en väldigt skarp uppmaning till övriga partier att ta det här ärendet ett varv till.