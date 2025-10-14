M sjöng "Hata Andersson – Kristersson: "Omdömeslöst"

Ulf Kristersson (M) anser att de moderater som sjöng "Vi hatar Andersson", betedde sig "omdömeslöst".

Statsminister Ulf Kristersson (M) är kritisk mot att ett antal moderata medarbetare sjöng ”vi hatar Andersson”

– Det var omdömeslöst, säger han.



Det var när när Kristersson i måndags gav sig av på en bussturné från Stockholm till Göteborg som några moderata medarbetare hördes sjunga ”vi hatar Andersson” till låten ”Genom eld och vatten”. ”Andersson” syftade på Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson.

Kristersson uppger att han själv inte hörde ramsan, men tycker att det var omdömeslöst att sjunga så.

Kristersson: ”Så gör man inte”

— De kommer att få en mycket tydlig återkoppling på detta. Så gör man inte, säger han.

TT: Kan det handla om en kultur som finns i partiet?

–Nej, absolut inte. Det var några enstaka personer och de kommer att få veta att så gör man inte.

Frågan om hur man uppför sig i politiken är extra het efter partiledardebatten i SVT i söndags, då framförallt Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar efteråt kritiserades av bland andra Kristersson för att vara gapig och återkommande avbryta sina debattmotståndare.

Ulf Kristersson. Foto: Christine Olsson/TT

Uppföra sig

Efter debatten har Centerns partisekreterare Karin Ernlund bjudit in sina kollegor i partierna till ett möte för att diskutera hur man ska uppföra sig.

Kristersson är positiv även om det, enligt honom, redan pågår sådana samtal om ordningsregler för politiker.

— Det är alldeles uppenbart att det kan behövas. Så det är väl bra att de samtalen kan inkludera även detta, säger statsministern.