SD-toppen om hatet mot Annie Lööf: "Orimligt"

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 17:47
Uppdaterad: 16 okt. 2025, kl. 18:31
Foto: Henrik Montgomery/TT & Pavel Koubek/TT

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson säger till SVT att den då SD-ägda kanalen Riks beskrivningar av Centerpartiets dåvarande partiledare Annie Lööf inte var "ett rimligt sätt att prata om politiska motståndare".

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson säger till SVT att den då SD-ägda kanalen Riks beskrivningar av Centerpartiets dåvarande partiledare Annie Lööf inte var "ett rimligt sätt att prata om politiska motståndare".

Sverigedemokraterna kritiserades 2022 för att ha gjort fler än 180 klipp om Lööf och bland annat benämnt henne som ”Sharia-Annie” och beskrivit hennes blick som en ”sociopatblick”.

"Inte rimligt sätt"

— Jag tycker inte det är ett rimligt sätt att prata om politiska motståndare, det tycker jag inte. Hade jag haft något inflytande över de redaktionella besluten den dagen på Riks så hade jag tyckt att vi skulle gjort annorlunda, säger Karlsson till SVT.

Frågan har aktualiserats i och med Centerledaren Anna-Karin Hatts avgång på grund av hot och hat, som också var en bidragande orsak till Lööfs avgång efter valet 2022.

Karlsson beskriver sociala medier som en drivande kraft bakom det uppskruvade tonläget i politiken.

— Anonymiteten tar fram det värsta hos människor och människor självradikaliseras av algoritmerna, säger Karlsson till SVT.

Han är ordförande i utrikesutskottet och är en av de mest tongivande politikerna i Sverigedemokraterna.

